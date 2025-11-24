Joaquín Torres, abatido tras el fallecimiento de su padre: "Descansa en paz, papá"

Durísimos momentos para Joaquín Torres que, seis meses después de su separación de Raúl Prieto -"me ha dejado" confesaba el pasado agosto tras salir a la luz su ruptura con el director de televisión tras 11 años de relación y 2 de matrimonio- afronta otro doloroso revés, la muerte de su padre.

Ha sido el propio arquitecto el que ha anunciado el fallecimiento de uno de sus grandes pilares, Juan Torres Piñón, este domingo a los 89 años: "Acaba de fallecer mi padre, Juan Torres Piñón. Descansa en paz, papá" ha compartido a través de sus stories de Instagram junto a un boceto en blanco y negro de dos manos entrelazadas.

Los restos mortales del recordado empresario -fundador de la constructora ACS con Florentino Pérez, o presidente de Metro de Madrid entre otros cargos-, propietario de una de las colecciones de arte más valiosas de nuestro país, y miembro del patronato de museos como el Reina Sofía, o el Guggenheim, están siendo velados en un tanatorio de la capital, a donde hemos visto llegar a un abatido Joaquín esta mañana para dar su último adiós a su padre.

En solitario, y vestido rigurosamente de luto, el arquitecto ha entrado al sepelio ocultando su tristeza bajo unas grandes gafas de sol, incapaz de articular palabra sobre el terrible momento que está viviendo tras la muerte de su padre, un golpe que nunca hubiese imaginado para terminar su 'annus horribilis'. Un año en el que, además de las secuelas de salud que arrastra tras el grave accidente de tráfico que sufrió a finales de 2023 -por el que ha tenido que pasar por quirófano en varias ocasiones, y por el que a punto estuvo de perder la vida, y que le provocó una depresión de la que todavía se está recuperando- ha tenido que afrontar su separación del que siempre ha definido como el gran amor de su vida, Raúl Prieto.