El congreso Tomorrow.Blue Economy vuelve a Niterói para impulsar en Brasil la economía azul

El congreso Tomorrow.Blue Economy volverá a Niterói (Brasil) este miércoles y jueves para abordar los retos y oportunidades de la economía azul desde el país sudamericano, en una edición en la que se prevé que asistan un centenar de ponentes y más de 3.000 visitantes.

Organizado por Fira de Barcelona junto con la Prefeitura de Niterói y el World Ocean Council, el evento pretende afianzarse como "la cita de referencia en el eje Atlántico Sur Latinomericano sobre las actividades vinculadas al uso sostenible de los recursos marinos y costeros", informa la entidad ferial en un comunicado este lunes.

La segunda edición del Tomorrow.Blue Economy en Niterói plantea un programa que girará en torno a cuatro ejes temáticos: resiliencia costera y sostenibilidad; puertos y tecnologías navales innovadoras; economía azul y turismo, y gobernanza del agua y regulación.

Sobre estos pilares se sustentarán debates y reflexiones en torno a cuestiones como la transición energética 'offshore', biotecnología marina, turismo oceánico, el papel de la agricultura o el concepto de "Amazonia Azul", como es conocido el territorio marítimo brasileño al tener un tamaño similar al de la Amazonia terrestre.

Entre los ponentes destacados se encuentran la bióloga marina reconocida internacionalmente por su trabajo en la exploración y conservación de los ecosistemas del océano profundo, Diva Amon, o el economista, biólogo y naturalista brasileño Richard Rasmussen.