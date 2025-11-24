119-109: Los Raptors siguen ganando a costa de unos Nets a los que les costó despertarse

Toronto (Canadá), 23 nov (EFE).- Los Toronto Raptors mantienen su racha ganadora y acumulan siete victorias consecutivas tras derrotar este domingo en casa a los Nets del español Jordi Fernández por 119-109 en un partido que los de Brooklyn iniciaron adormecidos pero que solo se resolvió en los últimos minutos del último cuarto tras la reacción visitante.

Los dos máximos anotadores del partido fueron los jugadores de los Nets Tyrese Martin, con 26 puntos, y Michael Porter Jr., con 25. Su compañero, el pívot Nic Claxton, anotó un doble-doble con 10 puntos y 11 rebotes.

En los Raptors, los más destacados fueron Scottie Barnes, con 17 puntos, y RJ Barrett y Ja'Kobe Walter, con 16 puntos cada uno.

Nada más acabar el partido, Fernández, que recibió una técnica por protestar a uno de los árbitros, resumió la derrota, la número 14 de los Nets esta temporada, como el fruto del mal inicio.

"No estábamos listos para jugar", declaró el entrenador de los de Brooklyn, para añadir a continuación que es muy difícil coger el ritmo cuando, con el quinteto titular en la pista, se sufre un parcial de 12-0 nada más iniciar el primer cuarto y de 5-0 al arranque del tercero.

Efectivamente, los Nets salieron del vestuario en la primera y segunda parte sin coordinación. En los tres primeros minutos del cuarto inicial, los de Fernández no fueron capaces de anotar ni un solo punto, mientras que los Raptors, ante la débil defensa de los Nets, colocaban un 12-0 en el marcador.

Cuatro minutos después, los visitantes consiguieron igualar el marcador, 14-14, aunque el periodo terminó a favor de los Raptors, 34-28.

El segundo cuarto fue más igualado. Los Raptors anotaron 31 puntos por 30 de los Nets, lo que dejó el marcador al descanso en un 65-58 para los locales.

Pero tras el descanso, los Nets sufrieron otra 'pájara'. Y aunque esta vez solo duró algo más de un minuto, los Raptors aprovecharon para irse en el marcador 70-58.

De nuevo 12 puntos por debajo, los Nets tuvieron que trabajar duro para anular la distancia, lo que consiguieron al inicio del último cuarto al empatar el partido 94-94.

Los Raptors solo pudieron despegarse en los tres últimos minutos del partido, cuando pasaron de un 106-104 al 119-109 final.

A pesar de la derrota, Fernández quiso destacar lo positivo.

"Estoy orgulloso del grupo porque encontraron la forma de empatar el partido y luchar por él. Así que, desde luego, hay algo positivo pero tenemos que ser mejores", sentenció.