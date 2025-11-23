Las autoridades de Gaza constatan 21 muertos y 83 heridos por ataques israelíes en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de Gaza ha constatado la muerte de 21 personas en los ataques israelíes de las últimas 24 horas y ha aprovechado para denunciar que las operaciones del Ejército israelí han dejado ya 339 palestinos muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre.

Este pasado sábado fue uno de los días más violentos de las últimas semanas desde la entrada en vigor del cese de hostilidades, marcado por una serie de ataques israelíes contra, según el Ejército, milicianos palestinos que estaban protagonizando incursiones más allá de la llamada "línea amarilla" que delimita sus posiciones en Gaza.

El más grave ocurrió en el oeste de la ciudad de Gaza cuando un proyectil israelí alcanzó un vehículo cuya explosión acabó costando las vidas de cinco personas en el barrio de Al Rimal, según médicos palestinos que denunciaron la muerte de civiles en el bombardeo.

Fuentes médicas hablaron en su momento de 24 muertos el sábado, una cifra rebajada ahora en tres personas por el Ministerio de Salud gazatí.

En su balance de este domingo, la institución sanitaria del movimiento islamista palestino Hamás ha confirmado otros 83 heridos también el sábado. Además, a estos 21 fallecidos en los últimos ataques hay que sumar otros dos cadáveres hallados desde el sábado entre los escombros de ataques previos.

En total, los ataques israelíes durante la guerra de Gaza han dejado 69.756 muertos y 170.946 heridos desde el 7 de octubre de 2023.

A los 339 muertos constatados desde el comienzo del alto el fuego, las autoridades de Gaza añaden otros 871 heridos por ataques desde el 11 de octubre, y la recuperación de los restos mortales de 574 palestinos.