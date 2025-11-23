Agencias

Erdogan propondrá este lunes a Putin la reanudación del "corredor de cereales" en el mar Negro

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado que este lunes mantendrá una conversación telefónica con Vladimir Putin para solicitar al presidente ruso que reincorpore a su país al acuerdo sobre el tránsito de cereales por el mar Negro, una de las pocas iniciativas diplomáticas exitosas durante la guerra en Ucrania, al menos durante el año que estuvo en vigor hasta la retirada de Moscú.

El pacto, firmado en julio de 2022 en buena parte gracias a la mediación turca, permitía exportar cereales ucranianos y productos agrícolas rusos a través de los puertos del mar Negro y del estrecho del Bósforo. Moscú, sin embargo, acabó esgrimiendo que Ucrania había incumplido partes del acuerdo para justificar su retirada al año de su firma, en julio del 23.

El fin del acuerdo implicó el cierre del corredor humanitario marítimo en el noroeste del mar Negro y la disolución del centro conjunto de coordinación de Estambul, creado a raíz del pacto.

Erdogan, en este sentido, ha declarado en las postrimerías de la cumbre del G20 de Johannesburgo (Sudáfrica) que tiene intención de hacer todo lo posible para revivir el acuerdo. "Mañana tendré una conversación telefónica con el señor Putin y espero mantener conversaciones sobre el corredor de cereales", ha hecho saber el mandatario turco en rueda de prensa.

"Ya teníamos hecho parte del camino, pero de alguna forma el proceso quedó interrumpido. Voy a pedir al señor Putin que me permita reiniciarlo, porque estoy convencido de que redundará en beneficio de todos", ha manifestado.

