David Ferrer: "Granollers es quien guía el dobles, yo solo intento dar mi energía"

El capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, ha dicho que Marcel Granollers "es quien guía el dobles" junto a Pedro Martínez, ya que él como entrenador de ambos solamente procura "dar" su "energía" en un desenlace del torneo donde España se enfrentará este domingo a la anfitriona Italia en la eliminatoria por el título.

Aún a pie de pista en el SuperTennis Arena, fue preguntado si había visualizado el triunfo en semifinales contra Alemania. "Lo visualizaba realmente Marcel, que es quien guía el dobles, yo solo intento dar mi energía. Y sobre todo lo que ha dicho Pedro, que han empezado muy bien y parte del segundo set no hemos podido restar", declaró Ferrer a Movistar Plus+.

"Necesitaba ese resto con intención porque Pedro es uno de los mejores restadores. Lo han hecho ellos, al final los buenos son ellos. Estoy muy feliz de poder estar en otra final de Copa Davis, esta vez como capitán, pero sobre todo por ellos porque se lo merecen", insistió.

Admitió un ligero festejo tras dar la rueda de prensa, pero de forma comedida. "Luego cuando vayamos a cenar, ya habrá tiempo para estar concentrados para mañana. Ellos lo saben, todavía no hemos ganado nada. Estamos en el camino y este equipo está muy unido para conseguir grandes cosas", apostilló el seleccionador español de tenis.

"HEMOS CONECTADO MUY RÁPIDO EN EL TERCER SET"

El propio Granollers resumió el partido: "Hemos empezado de una manera increíble, conectando unos restos muy buenos. Y después, el segundo set ha pasado un rato que ellos han sacado bien y no hemos podido entrar en ningún punto. Pero bueno, hemos conectado muy rápido en el tercer set y esa energía, ese empuje, nos ha llevado a la victoria".

"Realmente creo que tenemos que seguir la línea que estamos. Hemos ganado dos eliminatorias durísimas, el equipo está compitiendo muy bien y yo creo que no tenemos que cambiar absolutamente nada. Tenemos que ir punto a punto como estamos haciendo, siendo un equipo, estando juntos y solo así podremos ganar", subrayó Granollers también a Movistar Plus+.

Por último, Martínez coincidió en haber "empezado muy bien" ante los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz. "Yo he tenido un rato muy bueno al principio del primer set, he restado muy bien y él también. En el segundo yo notaba que todo el rato ellos jugaban con primeros saques y era muy difícil restar", reconoció el tenista alcireño.

"Y al final el capi me ha dicho 'necesito tu resto, necesito tu resto'. Hemos hecho un 'break' y hemos mantenido el saque hasta el final y creo que ha sido eso la clave", describió Martínez sobre sus charlas con Ferrer. Por último, bromearon con su corte de pelo. "Me pasó la máquina al cero y ya no había vuelta atrás. Intenté arreglarlo... pero bueno, ojalá que dé suerte para mañana", deseó finalmente entre risas.