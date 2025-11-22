Agencias

Combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado 22 de noviembre

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 22 de noviembre, ha estado formada por los números 9, 12, 15, 22, 34 y 48. El número complementario es el 13, el reintegro el 5 y el Joker, 2359824. La recaudación ha ascendido a 10.613.404 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 44.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor número 44.790 de Arrecife (Las Palmas), situado en La Azaña, 4-bajo izquierda y en la Administración de Loterías número 1 de Casas Ibáñez (Albacete), situada en Carretera de Jorquera, 4.

