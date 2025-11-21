Agenda Informativa de Europa Press para este viernes, 21 de noviembre (1)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el viernes 21 de noviembre en Europa Press, agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a la República de Sudáfrica para asistir a la Cumbre del G-20. Asisten el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

-- 08.30 horas: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, es entrevistado en 'Despierta Andalucía', de 'Canal Sur Televisión'.

-- 08.40 horas: La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, es entrevistada en 'Es La Mañana de Federico', de 'Esradio'.

-- 08.45 horas: La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, es entrevistada en 'La mirada crítica', de 'Telecinco'; y a las 11.45 horas, en 'En Boca de Todos', de 'Cuatro'.

-- 09.00 horas: La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, es entrevistada en 'Els Matins' de 'TV3'; y a las 12.15 horas, en 'Mañaneros' de 'TVE'.

-- 09.30 horas: El secretario general del PP, Miguel Tellado, es entrevistado en 'La hora de La 1', de 'TVE'; y a las 11.30 horas, en 'Al Rojo Vivo', de 'La Sexta'.

-- 10.30 horas: En Madrid, los Reyes, la Princesa de Asturias, la infanta Sofía y la Reina Sofía presiden el acto de imposición del collar de la insigne orden del Toisón de Oro al expresidente del Gobierno Felipe González y a los 'padres de la Constitución' vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sendos ministros. Palacio Real.

-- 12.00 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en 'Mañaneros 360', de 'TVE'.

-- 12.15 horas: La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, es entrevistada en 'Mañaneros 360', de 'TVE'.

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el acto homenaje al exministro Javier Moscoso, en la sede del Instituto Nacional de Administración Pública (C/ Atocha, 106).

-- 12.30 horas: En Madrid, los Reyes, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía presiden el acto '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia'. Asisten el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz; y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, junto al portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas. Congreso (Plaza de las Cortes, 1).

-- 17.30 horas: La secretaria de Unión Europea y presidenta del Grupo S&D, Iratxe García, interviene en la Mesa de debate 'Castilla y León tiene futuro con perspectiva Europea', de la IV Escuela de Buen Gobierno del PSOE de Castilla y León.

NOTA: Podrá seguirse a través del canal de 'YouTube' del PSOE de Castilla y León.

-- 18.00 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Amador Enseñat, en la sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 109).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 12.30 horas: Coloquio '50 años después: 'la Corona en el tránsito a la democracia', presidido por Sus Majestades los Reyes de España. Sala Constitucional.

-- 18.00 horas: Jornada sobre el '90 aniversario de la fundación del Partido Obrero Unificado Marxista' (POUM), en colaboración con la Fundación Andreu Nin, a petición del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Sala Ernest Lluch.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 10.00 horas (por videoconferencia): Reunión de Mesa. Comisión de Hacienda.

-- 11.00 horas (por videoconferencia): Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Investigación sobre la gestión del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

-- 11.00 horas (por videoconferencia): Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.

-- 11.30 horas (por videoconferencia): Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

-- 12.00 horas (por videoconferencia): Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

AUTONOMÍAS

-- 10.00 horas: En Tarragona, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en la clausura de la Jornada Anual de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), en el Moll del Costa de Tarragona (Passeig de l'Escullera s/n). A las 12.30 horas, visita el desarrollo de una actuación en Tortosa, en el marco de los Planes de Sostenibilidad Turística (PSTD), y el Parador de Tortosa, donde a las 13.00 horas, atiende a los medios (Castillo de la Zuda, s/n). A las 12.30 horas, visita el Ayuntamiento de Tortosa (Plaça d'Espanya, 1).

-- 11.00 horas: En Barcelona, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, interviene en un acto para presentar el II Foro de 'Grandes Ciudades'. Terraza del Hotel Eurostars Grand Marina (Moll de Barcelona s/n).

-- 11.30 horas: En Zaragoza, el diputado de Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, y la representante del Partido Verde en Sumar, Mar González, ofrecen una rueda de prensa. Sede nacional de CHA (C/ Predicadores, 28).

-- 12.00 horas: En Cáceres, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ofrece declaraciones a los medios, en Coria (Plaza del Rollo); y a las 19.30 horas, participa en un mitin en el marco de la precampaña de las elecciones extremeñas, en el restaurante Las Carpas, en Navalmoral de la Mata (Antigua carretera N-V Km 179).

-- 12.00 horas: En Sevilla, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía (Plaza de España, s/n). A las 13.30 horas, interviene en la clausura del foro ABC 'Andalucía ante la mirada de Europa: diálogos sobre el futuro del sector agroalimentario', que se celebra con motivo del 30º aniversario de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, en la sede de ABC (C/ Albert Einstein, 10).

-- 13.00 horas: En Zamora, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en el 'I Congreso Regional de Psicología y Violencia de Género: prevenir, intervenir y restaurar', en la sede del Consejo Consultivo de Zamora (Plaza de la Catedral, 5).

-- 14.15 horas: En Jaén, la ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene en la I Jornada de Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar -Defensa-Empresa-Universidad, en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén (Ctra. Granada, s/n).

-- 17.00 horas: En Villamayor (Salamanca), el secretario general de Vox y líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ofrece declaraciones a medios. Hotel Fórum Salamanca (Avda. del Tormes).

-- 20.00 horas: En Llerena (Badajoz), el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, recibe el Premio Rafael Castilla 2025. Complejo Cultural La Merced (C/ Bodegones, 23).

-- 20.30 horas: En San Bartolomé (Lanzarote), la secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social y portavoz adjunta del PSOE, Enma López, participa en la entrega de los III Premios Alexis Tejera.