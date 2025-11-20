Rosa Benito, sin interés por su sobrina Rocío Carrasco, pero apoyando a Gloria Camila al máximo

Nacho Montes ha presentado este miércoles 19 de noviembre ante los medios de comunicación su última novela, 'Flores bajo la nieve', y allí se ha dejado ver Rosa Benito mostrándole todo su apoyo. Feliz por el momento que está atravesando, la colaboradora de televisión ha desvelado qué proyectos tiene ahora entre manos tras su paso por 'MasterChef Celebrity'.

"Nacho para mí es una persona natural, bellísima, con un corazón enorme y que escribe unas historias muy auténtica", decía Benito, quien "no" tiene en mente atreverse en el mundo de la escritura con sus memorias porque "creo que no es mi momento" aunque "me lo han dicho, me lo han propuesto, pero no creo que interesa mucho".

Rosa afirmaba que se encuentra "muy bien" porque "he tenido un momento precioso con 'MasterChef', con unos compañeros magníficos, un equipo que lo hemos disfrutado mucho y estoy en un momento bueno, creo que se me nota"... Eso sí, ahora mismo no tiene espacio para el amor porque "tengo a mis hijos, a mis nietos y esos son los hombres de mi vida".

En cuanto a los proyectos profesionales que tiene entre manos, la colaboradora de televisión aseguraba que "me están proponiendo cosas" de televisión, pero "estoy haciendo mi teatro y estoy muy feliz" y, además, reconocía que "ahora mismo no quiero volver".

Sobre las Navidades, Rosa desvelaba que "las voy a pasar con mi familia, somos una familia muy grande", pero no con Amador, ya que él "está en su mundo, a él le encanta Chipiona, sus perros, su mundo y es respetable, creo que cada uno debemos de estar donde queremos estar".

Por último, se le preguntaba por su sobrina Rocío Carrasco y confesaba que "no" la ha visto en 'Hasta el fin del mundo' porque no tiene interés "ninguno" en ella. Eso sí, el discurso cambiaba cuando se le mencionaba a Gloria Camila, a ella "sí" le ha visto en 'Supervivientes' y, además, tenía buenas palabras para ella: "Es una luchadora y es una niña con una responsabilidad ahora muy bonita, tener a su sobrina es algo para ella muy especial, que lo está disfrutando y la vida es eso, apoyar a los tuyos".