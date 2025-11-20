Malena Gracia advierte que está escribiendo sus memorias y que muchas cosas van a sorprender

Malena Gracia ha vuelto a la carga tras su enfrentamiento directo con la familia de Paco Arévalo después de su fallecimiento y de que fuese invitada a irse del tanatorio cuando acudió para despedir a la que ha sido su última pareja sentimental.

Ante las cámaras de Europa Press en exclusiva, la artista ha confesado que está escribiendo sus memorias donde va a contar todo: "Estoy en ello ya, de hecho estamos negociándolo y, además, tengo un sobrino que es guionista, que me está ayudando a guionizar todo y muy bien".

Sin pelos en la lengua, Malena ha asegurado que "sí me atrevo" a contar todo aunque ha comentado que "a lo mejor cambio, que es lo que estamos haciendo, algún nombre, alguna cosa, como más en ficción, pero se va a saber".

Además, ha advertido que "va a dar mucho que hablar" porque "hay muchas cosas de mi vida que no se saben todavía, ya que algunas sí son públicas, pero otras no... y van a sorprender mucho, mucho" y ha recalcado que "lo que es público va a ser público, pero hay cosas que lo voy a cambiar, los nombres, por un poco también mi intimidad".

A pesar de que no hay fecha exacta para la salida a la calle de sus memorias, Malena ha confesado que se verá "en breve" y que pronto conoceremos todos esos secretos que se ha guardado durante años.