Agencias

Malena Costa desvela el sexo del bebé que espera con Mario Suárez

Guardar

Malena Costa por fin ha desvelado el sexo del bebé que espera con Mario Suárez. Hace unos días, la pareja anunciaba a través de redes sociales que pronto se convertirán en familia numerosa con una preciosa imagen de sus hijos Matilda (9) y Mario (8) acariciando la abultadísima barriguita de la modelo, pero hasta ahora no se sabía el sexo.

El futbolista era preguntado esta semana por ello, pero echaba balones fuera: "creo que Malena lo sabe, yo no lo sé todavía. No, se sabe, se sabe, pero bueno, ya llegará el momento de decirlo y muy contentos".

Hoy, Malena ha reaparecido ante las cámaras en la inauguración de la nueva tienda de Hoss Intropia en Vigo y allí ha desvelado que espera una niña. Además, ha hecho referencia al comentario de su pareja: "El otro día justo mi marido estaba en una cosa que había prensa también, que le preguntaron y le dije, ¿pero por qué no has dicho ya que es niña? Y dice 'da igual, eso te lo dejo a ti' y yo pues nada, ya lo digo que es niña".

La modelo ha asegurado que "el nombre sí que no lo tenemos", aunque sí que ha desvelado que "será por M, pero estamos con muchas dudas y luego ahora también tenemos las opiniones de nuestros hijos que ya tenían ocho y nueve, que no es lo mismo que sólo lo elijamos Mario y yo", por lo que tienen "un conflicto que cada uno dice opciones, pero no, no hay nada cerrado".

En cuanto a cómo está llevando el embarazo, Malena ha explicado que "bastante parecido a los otros embarazos, tengo embarazos muy buenos" porque "antojos no tengo ni náuseas, pero apetito tengo mucho, ahora lo tengo más regulado, pero al principio tenía mucho apetito y antojo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación por presuntos contratos irregulares

La unidad central operativa de la Guardia Civil arrestó a altos cargos políticos de Almería en el marco de una causa sobre posibles comisiones ilícitas ligadas al suministro de insumos médicos durante la emergencia sanitaria, según fuentes judiciales

Detenidos el presidente y el

EEUU y Rusia trabajan en un plan de paz para Ucrania con cesiones de su territorio y reducción de sus FFAA

EEUU y Rusia trabajan en

OpenAI despliega GPT-5.1 Pro, que ofrece respuestas con mayor claridad, relevancia y estructura que GPT-5 Pro

OpenAI despliega GPT-5.1 Pro, que

Detenida la propietaria de una joyería de Barcelona por la compraventa de objetos robados

La policía catalana arrestó a una mujer en el Eixample tras interceptar joyas y efectivo ocultos bajo su ropa, en un caso que involucra presuntas operaciones ilegales de adquisición y reparto de artículos sustraídos en varias inspecciones recientes

Detenida la propietaria de una

Ascienden a 26 los muertos por el ataque ruso en Ternópil, mientras siguen las labores de rescate

Ascienden a 26 los muertos