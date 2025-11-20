Luis Medina y Clara Caruana se han casado en secreto. Lejos de los focos y solo con la presencia de su círculo íntimo

Los primeros rumores de compromiso entre Luis Medina y Clara Caruana surgieron semanas después de que el hijo de Naty Abascal fuese absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid de un delito agravado de estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en el peor momento de la pandemia del Covid -por el que se enfrentaba a una pena de prisión de 9 años y a una multa de 450.000 euros-, conocido como el 'caso de las mascarillas' el pasado 19 de marzo.

Y aunque la pareja no confirmó en ningún momento su intención de pasar por el altar, fieles a la discreción con la que han llevado su relación desde que se conocieron en 2022, ahora la revista '¡Hola!' descubre que se han dado el 'sí quiero' en secreto.

Una boda íntima cuyos detalles se desconocen por el momento -tanto la fecha como el lugar elegido por Luis y Clara para convertirse en marido y mujer- y en la que estuvieron tan solo acompañados por sus familiares y amigos más cercanos, lejos del multitudinario enlace que protagonizó el actual duque de Feria, Rafa Medina, con Laura Vecino en 2010, que se celebró en el Palacio de Tavera en Toledo ante más de 700 invitados.

Tal y como ha revelado '¡Hola!' en exclusiva, los recién casados están "radiantes, felices y orgullosos" de haber dado este paso tan especial como simbólico para formalizar su historia de amor, que el marqués de Villalba oficializó en octubre de 2023 al acudir con su pareja a la boda de su prima Victoria de Hohenlohe, actual duquesa de Medinaceli, con Maxime Corneille en Jerez de la Frontera.

En estos años, Luis y Clara -que posee orígenes aristocráticos al ser nieta del barón de San Petrillo, y trabaja como gerente asistencial y de proyectos del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, y gerente del Departamento de Urología y auditora del Organisation of European Cancer Institutes- han mantenido su noviazgo lejos de los focos, la joven no dudó en estar al lado del hijo de Naty Abascal en el peor momento de su vida, convirtiéndose en su apoyo incondicional durante el juicio por el 'caso de las mascarillas'.