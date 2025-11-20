La Reina Letizia se rinde a Parfois y arrasa con un collar y unos pendientes de estreno

Los Premios de Periodismo Francisco Cerecedo son una cita ineludible para los Reyes Felipe y Letizia, que año tras año hacen un hueco en su agenda para no perderse este evento directamente conectado con el pasado de la Reina como periodista, y para todos aquellos amantes de la moda que esperan con ansias este día para ver el look escogido por su Majestad, ya que es una de las pocas ocasiones en las que se permite arriesgar con estrenos que siempre marcan la diferencia y que se cuentan entre sus estilismos más aplaudidos y virales.

Y esta vez no ha sido una excepción. Radiante, Doña Letizia ha deslumbrado con un total look en color vino compuesto por un jersey de cashmire de Falconeri, falda midi de lentejuelas de Massimo Dutti -adelantando la tendencia estrella de estas Navidades- y complementos, salones destalonados de tacón kitten, y cartera de mano, en el mismo tono.

Además, la Reina escogió unas joyas que han causado furor: modernas, ideales, versátiles, ¡y asequibles para cualquier bolsillo! Demostrando una vez más su maestría a la hora de combinar firmas de lujo con otras 'low cost', la madre de la Princesa Leonor ha estrenado un collar y unos pendientes de Parfois que, advertimos, no tardarán en agotarse.

Es la primera vez que su Majestad luce piezas de la firma de moda y complementos portuguesa, y lo cierto es que ha sido un acierto absoluto reflejo de la faceta más 'fashion' de Doña Letizia. En cuanto al collar, se trata de una pieza ideal -bisutería pero que parece alta joyería- formada por maxieslabones bicolores entrelazados en dorado y plateado. Y lo mejor, tiene un precio de 15,99 euros. Igual que los pendientes, dos aretes anchos abiertos confeccionados en acero inoxidable y combinando también el color oro y plata, perfectos para poner el broche de oro a su este look tan especial con claro sabor navideño.