La Reina Letizia, más reivindicativa que nunca con un traje dos piezas

Después de acaparar todas las miradas en los Premios de Periodismo Francisco Cerecedo por su look color vino compuesto por un jersey de cashmire de Falconeri, falda midi de lentejuelas de Massimo Dutti con joyas de Parfois, la Reina Letizia se ha dejado ver de nuevo ante las cámaras.

Este miércoles, la monarca ha presidido el acto "Datos que mejoran vidas", organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA, en el Palacio del Marqués de Salamanca, con el objetivo de mostrar con ejemplos concretos y voces reales que los datos pueden mejorar vidas, contribuir a la sostenibilidad y ayudar a salir adelante a los que más lo necesitan.

Haciendo gala de su elegancia, la Reina Letizia ha escogido para este acto un estilismo de lo más cómodo y formal: un traje dos piezas en color gris que ha combinado con una camiseta en color negro y zapatos en el mismo color.

Doña Letizia ha lucido así un outfit working girl en el que destaca el ancho de las solapas de la chaqueta y el cinturón finísimo que trae la misma, que estiliza aún más su figura gracias al juego del pantalón de corte recto.

