Irene Rosales, su sorprendente respuesta a las declaraciones de Kiko Rivera: "Apoyo y respeto todo lo que ha dicho"

Kiko Rivera se sentó el pasado viernes en el plató de '¡De Viernes!' y, a corazón abierto, se sinceró sobre su separación de Irene Rosales. Aunque hicieron pública la noticia a finales de agosto, el hijo de Isabel Pantoja ha confesado que su matrimonio llevaba mucho tiempo roto, que dormían en habitaciones separadas y que incluso llegó a sentir rechazo por su mujer, a la que veía más como una compañera de piso o una madre que como una pareja.

Y, aunque él fue el que dio el primer paso para romper su relación, cree que su exmujer dio "15 pasos más" al rehacer su vida sentimental tan rápido al lado de Guillermo: "Yo me enteré por la prensa y después recibí un mensaje de Irene. Simplemente, lo acepté. Creo, personalmente, que se dejó pillar. No solo era yo el que pensaba que el matrimonio se estaba acabando. Irene en apenas pocos meses, ya está con otra persona, contenta, feliz. Al final, te das cuenta de que eso viene de antes", ha expresado.

"Como persona te molesta, pero verla sonriente, activa en las redes sociales, compartiendo momentos con una persona a la que ella le tiene cariño o está enamorada, a mí eso me reconforta como persona y entiendo que para mi bienestar, siendo un poco egoísta, que ella esté contenta significa que mis hijas están bien", ha confesado.

Unas declaraciones a las que Irene ha respondido conciliadora y comprensiva, dejando claro que nada que pueda decir o hacer Kiko va a enturbiar la cordialidad que quiere tener con él por las dos pequeñas que tienen en común.

"Tenemos una buena relación y eso no va a cambiar, y ya está. Él ha hablado en televisión, tiene todo su derecho y ha contado su experiencia y no hay nada más. No hay nada malo. Hemos tenido 11 años de relación, tenemos dos hijas maravillosas. Él tiene también a su hijo que yo lo considero que es parte mía también, y no voy a decir nunca nada malo" ha asegurado rotunda en exclusiva para Europa Press.

"Y yo lo que quiero es la mejor relación posible con él y va a seguir así, y que yo apoyo y respeto todo lo que ha dicho y ya está. No hay más" ha sentenciado, afirmando que diga lo que diga Kiko piensa respetarlo: "Bueno, es que es su vida. Es que es normal que diga sus sentimientos y sus cosas, pero conmigo no va a tener absolutamente ningún problema y todo va a estar perfecto".

Además, y ante los rumores de que Kiko podría estar ilusionado con una chica rubia con la que ha sido fotografiado de lo más cómplice durante una jornada de compras por Sevilla, Irene ha revelado que la acompañante de su exmarido "es mi amiga" y no tiene nada con el hijo de Isabel Pantoja

"¡Que es mi amiga! ¡Pero si tiene su pareja! Bueno, a ver, se puede enrollar con muchas... Bueno, con muchas, con quien quiera, pero que en especial ella es mi amiga. Tiene su pareja, además, estoy súper agradecida porque es una pareja que está apoyando muchísimo a Kiko, que está acompañando mucho a Kiko, hacen mucha vida en común, y vamos, con ella, segurísimo 100% que no, pero bueno, que él está en su momento y está centrado en él y yo me alegro enormemente, y yo le apoyo, y, nada" ha zanjado.