Gemma Camacho se ruboriza al hablar por primera vez de su historia de amor con Cayetano Rivera

Cayetano Rivera se ha convertido en el absoluto protagonista de la crónica rosa en los últimos días. En el ojo del huracán por las consecuencias legales que podría tener haberse negado a someterse a la prueba de alcoholemia tras el aparatoso accidente que sufrió en la rotonda de acceso a la urbanización en la que reside en Sevilla el pasado 9 de noviembre, ha salido a la luz que el torero está ilusionado con la periodista Gemma Camacho tras su ruptura con María Cerqueira en mayo después de dos años de discreta relación.

Su incipiente idilio -que todavía no puede llamarse noviazgo- habría comenzado hace varias semanas y, prueba de que se afianza a pasos agigantados, el pasado fin de semana habrían hecho una escapada romántica a Milán. Un tomance que se ha hecho público después de que la andaluza, reportera de 'El tiempo justo' activase las alarmas al pedir a sus jefes que no la enviasen a Sevilla a cubrir todo lo relativo al accidente del hijo de Paquirri, descubriendo así que tenía una amistad especial con él.

Dando normalidad a su relación con Cayetano, Gemma ha roto su silencio en el programa en el que trabaja y ha aclarado qué vinculo tiene con el torero: "Estoy tranquila, quiero respetar mi intimidad, igual que él. Cayetano y yo nos conocemos hace unos años, somos muy buenos amigos. Le admiro, tiene un corazón enorme. Ambos somos dos personas adultas, libres y solteras para viajar y disfrutar de la vida juntos o separados" ha revelado, dejando entrever que aunque le llame amistad, lo suyo va más allá.

Intentando continuar con su rutina diaria a pesar de ser una de las personas más buscadas del momento, Gemma ha reaparecido este miércoles ante las cámaras de Europa Press y, sonriente y sin perder la calma, ha jugado al despiste con su romance con Cayetano.

"Pues mira, siento fatiga porque al final yo soy compañera, no soy de este lado" ha reconocido haciendo alusión a su profesión de reportera. "No voy a hablar. Lo único lo que dije ayer. Yo ya mencioné que somos amigos y nada más. Que pase el toro lo antes posible. Voy a trabajar y yo de mi vida personal no quiero hablar" ha añadido, reafirmándose en que son dos personas adultas, libres y solteras que pueden disfrutar de la vida juntos.

Y aunque por el momento no quiere poner etiquetas a su amistad especial con el exmarido de Eva González, no ha podido evitar ruborizarse cuando le hemos preguntado cómo es Cayetano en las distancias cortas: "¡Ay! Gracias" ha exclamado entre risas.