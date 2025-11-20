Agencias

Eva González asegura no haber mandado ninguna indirecta a nadie

Cayetano Rivera no deja de ser noticia. Primero fue el accidente que tuvo en las inmediaciones de la urbanización donde vive en Sevilla al estamparse contra una palmera y ahora por su posible nueva ilusión con la reportera de Telecinco, Gema Camacho.

En mitad de este tsunami informativo, Eva González ha preferido mantenerse al margen y no pronunciarse sobre la delicada situación que estaría atravesando el padre de su hijo... pero parece que por redes sociales sí ha querido hacerlo.

En el día de ayer, la presentadora de televisión publicaba un mensaje que muchos entendieron como una indirecta para el torero: "Nadie puede llevar mucho tiempo una máscara. Lo que se finge recupera rápidamente su naturaleza", exponía Eva.

Europa Press ha podido hablar con ella en exclusiva y al preguntarle por esa indirecta a su exmarido ha confesado que eso no iba dirigido "a nadie": "'¡Uy, por Dios! A nadie, a nadie" y aseguraba que "lo importante es que está bien él y que nadie ha sufrido daños, no hay víctimas de nada más que materiales".

Además, era preguntada por la supuesta negativa del torero a realizarse el control de alcoholemia y Eva, tajante, dejaba claro que "yo ya eso... no, es que no voy a entrar en nada", manteniéndose al margen como hasta ahora.

