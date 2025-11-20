Estela Grande, radiante en la recta final de su embarazo de mellizos: "Estoy disfrutando mucho"

Disfrutando del momento más especial de su vida a la espera de convertirse en madre de mellizos junto a su pareja, Juanito Iglesias, Estela Grande continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales y este martes no se ha perdido la gala de los Premios Mujer Hoy, donde ha acaparado todas las miradas presumiendo de su abultadísima barriguita con un top ceñido en color blanco, y una falda negra con abertura lateral infinita.
Fue el pasado octubre cuando la modelo, de 31 años, anunció que estaba embarazada de mellizos, un niño y una niña a los que confiesa que está deseando ver la carita. Y aunque en un principio se llevó un disgusto cuando los médicos le comunicaron que por su salud y la de sus bebés, su parto sería una cesárea programada, asumido que es lo mejor tanto para sus pequeños como para ella, afronta con energía, ilusión y sobre todo mucha felicidad la recta final de su embarazo.
"Estoy casi de 7 meses, y estoy muy bien, la verdad que por suerte me encuentro súper bien, entonces me estoy disfrutando mucho del embarazo porque me está permitiendo hacer todo lo que quiero y más" ha confesado, asegurando con una gran sonrisa que sus mellizos "se están portando bien, los dos se están portando estupendamente bien".
Como nos ha contado, ya está ultimando los preparativos para la llegada de sus bebés que, salvo imprevisto, "nacerán en Madrid seguro. Yo soy de Madrid, vivimos aquí en Madrid... Aquí, 100%".
"Al ser dos, las probabilidades y las estadísticas dicen que se pueden adelantar, sí. Así que nosotros ya de una vez que nos comemos las uvas vamos a estar prevenidos por si acaso" explica, apuntando que en principio el parto está programado para enero. "Le he dado mil vueltas y no dejo de darle mil vueltas y creo que es un momento que por mucho que yo piense, por mucho que yo planee, por mucho que me imagine, hasta que no esté aquí no voy a ser consciente y no voy a saber realmente para dónde tirar. Entonces hay muchas decisiones que ya he tomado pero que probablemente cambien cuando estén aquí los bebés" desvela.
Centrada en su futura maternidad, y sin ningún tipo de relación con Diego Matamoros desde su separación a principios de 2020, Estela se ha desmarcado del complicado momento que vive el influencer después de que hayan intentado envenenar a sus perros: "Pues no tengo ni idea la verdad, no tengo ni idea y es que no me interesa, no me interesa nada" ha sentenciado.
"Pues imagínate, estoy plena, estoy más feliz que nunca, es el mejor momento de mi vida. No hay nada ni nadie que me preocupe más que estos dos bebes que vienen. Estamos tranquilos y vamos a aprovechar estas últimas semanas" ha zanjado, dejando claro que la última de sus preocupaciones en este momento es su exmarido.