El Rey Juan Carlos sí asistirá al almuerzo privado en Zarzuela el próximo 22 de noviembre

Tal y como publica el diario 'El Mundo', el Rey Juan Carlos ha aceptado la invitación del Rey Felipe VI y sí estará presente en el almuerzo de carácter privado e íntimo que se celebrará el próximo sábado en el Palacio de El Pardo en el marco de las conmemoraciones del 50º aniversario de la restauración de la monarquía en nuestro país.

En un primer momento el Emérito dejó en el aire su asistencia al no haber sido invitado a ninguno de los actos institucionales -entre los que se encuentran la entrega del Toisón de Oro a la Reina Sofía en el Palacio Real este viernes 21 de noviembre- con los que se festejará el relevante papel de la Corona en el tránsito de la dictadura a la democracia, dolido por lo que consideraría un desplante a su legado histórico e institucional.

Una ausencia que Zarzuela justificó argumentando que Don Juan Carlos, que reinó durante casi 40 años, decidió en 2019 apartarse de la vida pública y no participar en actos como estos, al margen de que actualmente esté residiendo en el exilio en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, Casa Real apuntaba que el abuelo de la Princesa Leonor sí había sido invitado por Felipe VI al almuerzo de "carácter estrictamente familiar y totalmente privado" que se celebrará el sábado 22 en el palacio Real de El Pardo.

Y tal como adelanta 'El Mundo', el Emérito ha decidido finalmente dejar a un lado su disgusto y aceptar la invitación para estar al lado de su familia en esta fecha tan señalada, ya que el 50º aniversario de la restauración de la Monarquía coincide con su ascenso al trono.

Sin embargo, será una visita exprés, puesto que Don Juan Carlos llegará en avión privado a Madrid esa misma mañana -procedente de una ciudad europea que no ha trascendido- y se marchará cuando termine la comida privada sin pasar la noche en España. Y, según el periódico, no está previsto que trascienda ninguna imagen de su reencuentro con los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor, y la Infanta Sofía tras la publicación en Francia de sus polémicas memorias, 'Reconciliación'.