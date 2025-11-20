Agencias

Cayetano y Fran Rivera, Jesulín, o Inés Domecq, entre los asistentes al multitudinario funeral de Álvaro Domecq Romero

El mundo del toro y del caballo está de luto tras la muerte del emblemático rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Romero la madrugada del pasado 18 de noviembre a los 85 años. Aunque su familia -una de las más conocidas y respetadas de Andalucía- optó por despedirle en la más estricta intimidad en su propio domicilio, este miércoles ha sido despedido con honores en la Catedral de Nuestro Señor San Salvador de Jerez de la Frontera en un emotivo funeral al que han asistido numerosos rostros conocidos.

El féretro con sus restos mortales ha llegado al templo en coche de caballos, y tan solo los aplausos de respeto y emoción han roto el intenso silencio que se ha creado al ser recibido por una comitiva de equinos de la Real Escuela de Arte Ecuestre que fundó el fallecido, creador del espectáculo "Cómo bailan los caballos andaluces", y 'culpable' de que Jerez sea considerada actualmente la cuna del caballo.

Entre las personalidades que han querido dar su último adiós a Álvaro Domecq, su viuda Maribel Domecq Ybarra, devastada, y familiares como su sobrina Inés Domecq -creadora de la firma de moda The IQ Collection- junto a su padre Humberto Domecq Ybarra, o los también rejoneadores Luis y Antonio Domecq.

También numerosos rostros del mundo taurino, como Curro Romero con su inseparable Carmen Tello, Juan José Padilla junto a su mujer Lidia Cabello, Jesulín de Ubrique y su hermano Víctor Janeiro, El Juli, Miguel Báez 'El Litri', el rejoneador Fermín Bohórquez, Francisco Rivera, y Cayetano, que ha reaparecido públicamente tras salir a la luz que está de nuevo ilusionado con la reportera Gemma Camacho.

Además, y aunque no han podido asistir al funeral, el Rey Juan Carlos y las infantas Elena y Cristina han querido arropar a la familia en este doloroso trance y han enviado sendas coronas de flores como muestra de condolencia, que han adornado el altar mayor de la Catedral de Jerez.

