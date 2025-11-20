Almudena Cid desvela cuáles son sus planes a corto plazo

Comprometida con el deporte y la comodidad, Almudena Cid se ha dejado ver este miércoles 19 de noviembre en Madrid presentando la nueva colección de Comfeet. Allí, ha hablado ante los medios de comunicación sobre su día a día y sobre sus planes de futuro.

"Estoy feliz porque he empezado a construir mi casa, que he ahorrado mucho dinero, hay mucho esfuerzo, muchos dolores de pies en el proyecto y me voy cerca de mi familia, para Vitoria, y mi sueño ahora es terminar el 2025 verla construida", decía Almudena.

Un plan que no va a hacer sola, lo hará "acompañada" de su pareja, con la que todavía no tiene pensado pasar por el altar: "Construyo mi casa, mi hogar, mi espacio y mi vida, y yo creo que esto es lo más bonito, poder tener un espacio donde celebrar la familia porque siempre estoy fuera, siempre he estado lejos".

Almudena recordaba que "me fui con 14 años de Vitoria a Madrid luego a Barcelona" y ahora "siento que tengo que estar con mi familia, con mis padres" porque "los adoro y como que siempre he tenido el sentimiento de abandono no de ellos a mí sino yo a ellos, es como que tengo ahí una cosa vital de tenerlos cerca".

Tras haber llevado su relación con total discreción, la exgimnasta parece que empieza a hacer soltarse aunque confesaba que "ahora mismo intento ser súper natural, mis redes son súper natural también y la parte que quiero mostrar la muestro" y en ese aspecto, aseguraba que "intento también cuidar una parte privada mía, reservar un trocito para mí".

Por último, la actriz desvelaba que está "en un momento muy bonito porque estoy teniendo oportunidades vitales, no solo laborales... la de poder volverme cerca de mi familia y me siento una privilegiada porque quiero también poder tener mi rincón para mi vejez y decir 'de aquí no me echa nadie'".