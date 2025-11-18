Agencias

Gobierno C-LM pide aislar a "reductos" homófobos tras los insultos durante el derbi conquense

Guardar

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha pedido aislar a los "reductos" que caminan "hacia el lado contrario" en relación a los insultos homófobos y machistas vertidos desde la grada de San Marcos contra el jugador del Conquense Nacho Ruiz en el derbi provincial de Segunda RFEF.

Tras el comunicado emitido por el Club Deportivo Quintanar del Rey, que anunciaba una investigación para identificar a los responsables de los insultos y prohibirles el acceso al estadio, la consejera de Igualdad ha contestado sobre este asunto, a preguntas de los medios durante la inauguración de una actividad del Plan Corresponsables junto al secretario general de CCOO, Javier Ortega.

"Cuando precisamente tenemos que seguir avanzando en igualdad, en tolerancia, vemos que parece que todavía hay pequeños reductos que se empeñan en caminar hacia el lado contrario", ha lamentado Simón, achacando este tipo de comportamientos a los "discursos de odio que se están fomentando a través de algunos partidos políticos".

Esos discursos acaban "promoviendo" que "quienes son intolerantes se empoderen", ha advertido Simón, que ha definido esta situación concreta como "bastante triste". "Pido a la sociedad que aislemos a las personas que piensen así que entendamos que no es asumible y que por tanto seamos más los que reivindiquemos una sociedad plenamente igualitaria y una sociedad en la que podamos estar orgullosos de nuestra diversidad", ha remarcado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Carlos Alcaraz, baja para la Final 8 de la Copa Davis en Bolonia por molestias en el isquiotibial

Carlos Alcaraz, baja para la

Gobierno de Ayuso denunciará ante la Fiscalía a aquellos adultos que se hayan hecho pasar por menores no acompañados

Gobierno de Ayuso denunciará ante

Polonia reinicia el servicio en las vías de tren afectadas tras un supuesto sabotaje

Polonia reinicia el servicio en

Venezuela deja en libertad al francés Camilo Castro, detenido desde junio

Tras casi cinco meses de incertidumbre, el presidente Emmanuel Macron confirmó la liberación de Camilo Castro, profesor originario de Francia, quien ya viaja a reunirse con sus familiares tras considerar organismos internacionales su caso como desaparición forzada

Infobae

Compromís exige a Interior que la Policía actúe "a la primera bandera o grito fascista" en concentraciones por el 20N

Compromís exige a Interior que