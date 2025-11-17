Agencias

Ingresa en prisión un pasajero detenido en el Aeropuerto de Barcelona con 14 kilos de cocaína

Guardar

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Barcelona a un hombre que viajaba desde Perú, con escala en Sao Paulo (Brasil), con un total de 14,47 kilos de cocaína de "gran pureza" enganchadas a la ropa y en el interior de un peluche de su equipaje, por lo que acabó ingresando en prisión posteriormente por un presunto delito contra la salud pública.

Los agentes identificaron al hombre en uno de los controles que el Grupo de Policía Judicial contra el tráfico de drogas en este aeropuerto, donde los agentes pueden registrar los equipajes e interrogar a posibles portadores que proceden de "vuelos calientes" de Sudamérica, y que pueden presentar nerviosismo e incongruencias sobre el motivo de su viaje, informa la Policía Nacional en un comunicado.

En este caso, las respuestas del hombre al ser interrogado hicieron sospechar a los agentes, por lo que registraron sus pertenencias, y encontraron 10 planchas que a simple vista parecía cocaína, además de cuatro paquetes de endulzante y dos cilindros en el interior de un peluche con la misma sustancia blanquecina.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PKK anuncia la retirada de sus fuerzas de una zona montañosa en Irak cerca de la frontera con Turquía

El PKK anuncia la retirada

Castilla-La Mancha aprueba este martes el decreto por el que se crea el Consejo Asesor de Asuntos Taurinos de la región

Castilla-La Mancha aprueba este martes

Los 27 dan luz verde a reforma que agiliza la resolución de quejas de pequeños consumidores fuera de los tribunales

Los 27 dan luz verde

La EMA recomienda la comercialización de 'Waskyra' (Fundación Telethon) para tratar el síndrome de Wiskott-Aldrich

Infobae

Cancelada en Alemania una subasta de objetos de la Alemania nazi y el Holocausto tras una ola de críticas

Infobae