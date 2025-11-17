Ingresa en prisión un pasajero detenido en el Aeropuerto de Barcelona con 14 kilos de cocaína

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Barcelona a un hombre que viajaba desde Perú, con escala en Sao Paulo (Brasil), con un total de 14,47 kilos de cocaína de "gran pureza" enganchadas a la ropa y en el interior de un peluche de su equipaje, por lo que acabó ingresando en prisión posteriormente por un presunto delito contra la salud pública.

Los agentes identificaron al hombre en uno de los controles que el Grupo de Policía Judicial contra el tráfico de drogas en este aeropuerto, donde los agentes pueden registrar los equipajes e interrogar a posibles portadores que proceden de "vuelos calientes" de Sudamérica, y que pueden presentar nerviosismo e incongruencias sobre el motivo de su viaje, informa la Policía Nacional en un comunicado.

En este caso, las respuestas del hombre al ser interrogado hicieron sospechar a los agentes, por lo que registraron sus pertenencias, y encontraron 10 planchas que a simple vista parecía cocaína, además de cuatro paquetes de endulzante y dos cilindros en el interior de un peluche con la misma sustancia blanquecina.