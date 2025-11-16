ASEAF invita a ir al colegio en pijama este 20 de noviembre por el derecho a crecer en familia

La Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) invita a los niños y niñas a ir al colegio en pijama este jueves 20 de noviembre por el derecho a crecer en familia ya que en España hay más de 17.000 menores y adolescentes que viven centros de acogida.

"El acogimiento familiar es la alternativa para que estos niños, niñas y adolescentes puedan crecer con una familia que les cuide, acompañe y quiera durante el tiempo que necesiten", explica la organización, formada por asociaciones de familias de acogida de toda España.

Coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, la entidad llama a participar en esta iniciativa a los centros escolares. Para ello, los docentes interesados deben rellenar un formulario a través de su página web para sumar a sus alumnos a esta iniciativa. En el caso de los padres, la entidad les insta a hablar con sus profesores para informarles sobre la campaña.

El Día Nacional del Pijama se celebra en algunos países europeos, como Irlanda o Portugal, para promover el derecho de los niños y niñas a crecer en familia. En España, esta efeméride se celebra desde 2016, cuando la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar lo introdujo en algunos colegios.

Ese día, según detalla la organización, se crea un "ambiente lúdico y educativo que permite abordar el tema del acogimiento familiar de manera cercana y comprensible". La actividad se lleva a cabo en aquellos centros educativos (públicos, concertados o privados) que así lo manifiesten, con el único requisito de ir en pijama a clase, pues "simboliza el momento más hogareño del día: el cuento de buenas noches o el beso antes de irse a la cama".

La asociación enviará a los centros adheridos al proyecto materiales educativos por franjas de edad para que ese día puedan explicar a sus alumnos qué es el acogimiento familiar, y un cartel para que puedan colgarlo en su colegio o instituto. En 2024, se sumaron más de 500 colegios e institutos de toda España.