Los Tigres del Norte: Trump debe tomar "otro camino más abierto para el bien de todos"

Las Vegas (EE.UU.), 13 nov (EFE).- La banda mexicana Los Tigres del Norte instaron este jueves al presidente estadounidense Donald Trump a tomar que "otro camino más abierto para el bien de todos" los que residen en Estados Unidos.

"Que (Trump) abra su corazón y recuerde que sus antepasados también llegaron como migrantes a Estados Unidos. Y creo que un presidente se debe tener corazón para todas las razas, no nomás para los blancos", indicaron a EFE durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy que se celebra este jueves en Las Vegas (EE.UU.).

"Un presidente debe tener corazón para todos, no nomás para los de su partido, sino para todos. Aunque no voten por él y haciendo algo para todos los demás, se puede ganar el voto" del resto, añadieron.

También el músico mexicano Marco Antonio Solís, quien ha colaborado con estrellas como la colombiana Karol G, agregó a EFE que la música, a su juicio, "es un lenguaje que nos une, que nos cura, que nos sana, que nos ayuda a reflexionar y nos ayuda siempre. Es un gran cobijo en los tiempos difíciles".

La gala principal se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a partir de las 17.00 hora local (1.00 GMT del viernes). El encuentro será conducido por la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma. EFE

