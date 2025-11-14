Hombre condenado a muerte fue indultado en Oklahoma horas antes de su ejecución

Washington, 13 nov (EFE).- Un hombre condenado a muerte que sería ejecutado este jueves fue indultado por el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, unas horas antes de la ejecución.

Tremane Wood, de 46 años, había sido condenado a muerte por apuñalar y matar a un trabajador agrícola de 19 años el primero de enero de 2002, durante un atraco en Oklahoma.

La Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Oklahoma había recomendado la conmutación de la pena de muerte a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, en una votación dividida de 3 a 2.

El gobernador Stitt siguió la recomendación, destacando que la decisión garantiza que Wood permanezca en prisión de manera permanente.

El caso había generado controversia por alegaciones de deficiencias en la defensa legal de Wood y la supuesta ocultación de pruebas durante el juicio original.

Además, familiares de la víctima expresaron su perdón, lo que fue citado por el gobernador como un factor relevante en su decisión de indulto.

Con esta medida, Wood se convierte en uno de los pocos presos del corredor de la muerte de Oklahoma en recibir clemencia durante la administración de Stitt, quien rara vez concede indultos o conmutaciones. Su sentencia de muerte queda reemplazada por cadena perpetua, asegurando que no tendrá posibilidad de libertad condicional. EFE