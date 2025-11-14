Agencias

Al menos doce heridos en ataques rusos contra Kiev

Una serie de ataques del Ejército ruso contra la capital de Ucrania, Kiev, ha dejado en las primeras horas de este viernes al menos doce heridos, según han denunciado las autoridades locales.

El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha confirmado en su cuenta de Telegram la cifra de víctimas, mientras que el alcalde de la localidad, Vitali Klitschko, ha señalado que cinco de ellas están hospitalizadas, incluido un hombre que se encuentra en estado crítico.

Los ataques, que han comenzado a las 2.20 horas de este viernes (hora local, 1.20 horas en España peninsular y Baleares), han afectado a los distritos de Desnianski, Darnitski, Dniprovski, Podilski, Shevchenkivski, Holosivski y Solomianski.

Se han registrado importantes daños en edificios residenciales, así como en centros educativos y médicos, mientras que la caída de escombros ha provocado incendios tanto en espacios abiertos como en infraestructuras en varios de los distritos.

Las autoridades prevén cortés de suministro de agua y electricidad y han desplegado servicios de emergencias y equipos médicos en todas las zonas afectadas.

