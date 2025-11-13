Hamás y Yihad Islámica localizan en Gaza el cuerpo de otro rehén y lo entregarán hoy a Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica han anunciado este jueves el hallazgo del cadáver de otro de los israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y han afirmado que lo entregarán durante la jornada a Israel, a través de la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Así, han señalado en un breve comunicado conjunto que el cuerpo de esta persona, cuya identidad no ha trascendido, ha sido localizado al norte de la ciudad Jan Yunis (sur), antes de agregar que será entregado a las 20.00 horas (hora local), según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

El acuerdo entre Israel y Hamás, que incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, incluyó la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida tras ser secuestrados el 7-O --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes--, así como la entrega de los cadáveres de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 23 personas.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 315 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques que ha dejado hasta la fecha más de 69.180 muertos y 170.700 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron.