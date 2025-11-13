Empleados de Starbucks inician una huelga en EEUU en un día clave de ventas

Nueva York, 13 nov (EFE).- El sindicato de trabajadores de la cadena de cafeterías Starbucks anunció este jueves el inicio de una huelga en Estados Unidos durante un día clave de ventas, para protestar por el estancamiento en la negociación de un nuevo contrato laboral.

Un millar de baristas se han acogido a una huelga indefinida en 65 establecimientos a lo largo de 40 ciudades del país después de seis meses sin avances en la negociación para obtener mejores condiciones y salarios, indicó en una nota Starbucks Workers United (SWU).

La acción llega en el conocido Red Cup Day, una jornada clave de ventas con la que Starbucks inaugura la temporada navideña. Según el sindicato, los empleados en 550 establecimientos sindicalizados se preparan para unirse si Starbucks no les ofrece un contrato "justo".

SWU señala que hace seis meses que la conversaciones están paradas y que la empresa "rechazó ofrecer nuevas propuestas para abordar los reclamos de los trabajadores para más personal, salarios más altos y la resolución de cientos de cargos por prácticas laborales injustas".

Los delegados sindicales rechazaron una propuesta de contrato el pasado abril al considerar que no mejoraba los salarios y beneficios en el primer año y no solucionaba la falta de personal, según la nota.

Starbucks, en declaraciones a los medios, que minimizó el peso del sindicato dentro de su plantilla y el impacto de su acción iniciada hoy, aseguró que la empresa está dispuesta a negociar pero el sindicato no ha querido y sostuvo que ya ofrece "el mejor trabajo minorista".

Un grupo de empleados hizo una protesta el pasado mayo por el código de vestimenta impuesto por la empresa para llevar debajo del delantal verde y en diciembre de 2024 otro grupo de empleados fueron a la huelga en 50 establecimientos de costa a costa de EE.UU.

Starbucks cerró su ejercicio fiscal el pasado septiembre y reportó una reducción del 50 % en sus beneficios respecto al año anterior hasta 1.856 millones de dólares, pese a un aumento del 3 % en su facturación, de 37.184 millones.

SWU ganó sus primeras elecciones sindicales en Búfalo (estado de Nueva York) en diciembre de 2021 y desde entonces ha conseguido el derecho de representar a casi 12.000 trabajadores repartidos por 528 locales de Estados Unidos. EFE