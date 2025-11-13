Cisco Webex permite compartir modelos 3D y explorarlos en tiempo real en Apple Vision Pro

Cisco Webex ha incorporado la funcionalidad 'Colaboración con Modelos 3D' en Apple Vision Pro, para permitir que los participantes en una videoconferencia puedan compartir modelos tridimensionales y explorarlos en tiempo real, transmitiendo la sensación de altura, anchura y profundidad.

Los modelos 3D representan objetos espacialmente, pero a menudo se visualizan en entornos 2D como si estuvieran en pantallas planas de ordenador. 'Colaboración con Modelos 3D' responde a este problema y permite mover, rotar, ampliar y manipular modelos dentro de su propio espacio físico, mientras otros participantes interactúan simultáneamente con el mismo objeto.

Esta funcionalidad está disponible en de Webex para el visor Apple Vision Pro, que también permite a los participantes en la videoconferencia señalar detalles, intercambiar ideas y cocrear en tres dimensiones, como informan desde Cisco en una nota de prensa.

Los usuarios de Webex pueden cargar modelos desde su dispositivo Vision Pro o desde un ordenador. Webex permite compartir varios modelos simultáneamente, de modo que los equipos interactúan y comparten diversos diseños durante la sesión. Además, los anfitriones de las reuniones tienen la flexibilidad de permitir que todos modifiquen los modelos 3D o de restringir el control.

La solución amplía la oferta de Webex para Apple Vision Pro, que optimiza la experiencia al incorporar la computación espacial y fusionar el contenido digital con el mundo físico. El año pasado se presentó 'Spatial Meetings', que utiliza las cámaras duales de Cisco Room Bar Pro para aportar una profundidad y un realismo sin precedentes a las reuniones en Webex para Apple Vision Pro.