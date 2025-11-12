Agencias

Revolut arranca su fase beta en México

El neobanco Revolut ha iniciado su lanzamiento en fase beta en México, por lo que los usuarios en lista de espera irán obteniendo un acceso paulatino y anticipado a la entidad, según ha informado en un comunicado.

"Esta fase beta es nuestra oportunidad para perfeccionar nuestro producto con comentarios reales de los clientes en México, asegurando que nuestro lanzamiento completo dé en el clavo", ha afirmado el consejero delegado de Revolut Bank SA IBM, Juan Guerra.

Gradualmente, los mexicanos tendrán acceso a la cuenta bancaria sin límite de depósito, la capacidad de disponer de 30 divisas diferentes en la aplicación, una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito sin cuota anual.

Esta fase beta es "crucial", según ha indicado el banco, para ajustar el producto basándose en la experiencia de usuario en el mundo real.

