Agencias

Latam Airlines y Warner Bros se asocian para celebrar el aniversario de Harry Potter en sus aviones

Guardar

Latam Airlines ha cerrado una alianza exclusiva con Warner Bros Discovery Chile para celebrar el 25 aniversario de la película 'Harry Potter y la piedra filosofal' mediante una propuesta que combina entretenimiento y productos de este universo a sus aviones, según ha informado la compañía en un comunicado.

Durante un año a partir del 12 de noviembre, Latam presentará un Boeing 787-9 y un Airbus 320 decorados con un diseño especial en vinilo que incluirá ilustraciones de las películas de Harry Potter. Las dos aeronaves operarán rutas internacionales y nacionales.

Además, y en colaboración con WBD Ad Sales, la aerolínea combinará la emoción de esta saga con el espíritu de la compañía para conectar personas, destinos e historias en un anuncio especialmente producido para esta campaña.

En este período, los pasajeros podrán sentirse parte de la celebración y vivir experiencias tematizadas a bordo en vuelos seleccionados que incluirán elementos visuales en cabina, productos coleccionables y un servicio de catering con propuestas inspiradas en las películas de Harry Potter.

En paralelo, los usuarios tendrán a su disponibilidad todas las películas de la saga en Latam Play, la plataforma de conectividad y entretenimiento a bordo, junto a otros contenidos temáticos relacionados.

Al mismo tiempo, podrán disfrutar de sorteos, actividades y acciones especiales en aeropuertos y redes sociales para aficionados de la saga, con premios como billetes, experiencias temáticas y merchandising oficial.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Carlos Sainz dará el botón de encendido de las luces navideñas de Madrid el 22 de noviembre

Carlos Sainz dará el botón

VÍDEO: Fútbol/Copa.Extremadura-Sevilla,Torrent-Real Betis y Cartagena-Valencia,duelos destacados en segunda ronda copera

VÍDEO: Fútbol/Copa.Extremadura-Sevilla,Torrent-Real Betis y Cartagena-Valencia,duelos

El Teatro Real celebra el aniversario de 'El lago de los cisnes' de Matthew Bourne con cinco funciones en noviembre

El Teatro Real celebra el

Las autoridades de Gaza cifran en 6.000 los amputados, de los que una cuarta parte son niños

Las autoridades de Gaza cifran

Meta permitirá reservar los nombres de usuario utilizados actualmente en Facebook e Instagram para llevarlos a WhatsApp

Meta permitirá reservar los nombres