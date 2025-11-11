La Fundación ONCE Baja Visión lanza sus primeras ayudas a la investigación en prevención de la ceguera

La Fundación ONCE Baja Visión (FOBV) ha puesto en marcha su primera convocatoria de ayudas para la investigación destinadas a promover avances científicos en la prevención de la ceguera y la discapacidad visual, que cuenta con una dotación total de 200.000 euros y una financiación máxima de hasta 40.000 euros por proyecto.

"Invertir en investigación es invertir en autonomía, en futuro y en calidad de vida". Se dirigen a entidades de investigación científica y clínica que desarrollen proyectos en áreas como biología molecular y genética, neuroplasticidad, epidemiología visual o inteligencia artificial aplicada a la detección temprana de patologías oculares", ha destacado el gerente de la Fundación, Adonay Viera.

Estas ayudas se enmarcan en el objetivo de la ONCE de impulsar la tecnología accesible y la investigación puntera como herramientas de inclusión social. "La ONCE siempre ha mirado a la ciencia para transformar la realidad de las personas", explica Viera, quien ha añadido que "desde los sistemas de lectura en relieve hasta las aplicaciones digitales accesibles la innovación es parte de nuestra identidad".

El fin es apoyar proyectos que generen impacto real en la vida de las personas con baja visión, especialmente en fases tempranas de las patologías, donde la intervención científica marca una gran diferencia.

Podrán solicitar las ayudas los centros de investigación biomédica; universidades y grupos académicos; hospitales y servicios clínicos; fundaciones y centros tecnológicos, y 'startups' con líneas de innovación en salud visual (en colaboración con entidades investigadoras). La convocatoria está abierta hasta el 15 de enero de 2026 y las solicitudes deberán enviarse.