Agencias

Al menos cuatro muertos y 11 heridos por un atropello masivo tras una persecución policial en Florida (EEUU)

Guardar

Al menos cuatro personas han muerto y once han resultado heridas en la ciudad estadounidense de Tampa, en el estado de Florida, durante una persecución policial que terminó cuando el vehículo sospechoso acabó estrellándose contra un bar y arrollando a su clientela.

El sospechoso ha sido identificado como Silas Sampson, de 22 años, que se dio a la fuga en cuanto la Policía le dio el alto, poco después de la medianoche del viernes al sábado, hora local, por conducir de manera temeraria.

Tras varias maniobras infructuosas para conseguir que se detuviera, Sampson acabó enfilando la Séptima Avenida a toda velocidad antes de perder el control del coche y arrollar a la clientela del bar 'Bradley's', un conocido punto de encuentro de la comunidad LGBTQ en la ciudad.

Tres de las personas atropelladas murieron en el acto y una cuarta falleció de camino al hospital, según el comunicado publicado por la Policía de Tampa en su página web. Una de las personas heridas se encuentra en estado crítico.

Sampson ha sido detenido y se encuentra ahora mismo bajo custodia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno de Libia reconocido internacionalmente confirma que Líbano liberó al cuarto hijo de Gadafi

El Gobierno de Libia reconocido

La defensa esgrime graves irregularidades en el proceso judicial a 121 detenidos tras las protestas

La defensa esgrime graves irregularidades

El Ibex 35 se desentiende de las caídas globales y enfila nuevos máximos en los 16.100 puntos

El Ibex 35 se desentiende

Un fallecido y varios heridos tras caer al agua por un golpe del mar en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

Un fallecido y varios heridos

(Previa) Athletic y Oviedo confrontan urgencias y el Betis busca ahondar la crisis del Valencia

(Previa) Athletic y Oviedo confrontan