Agencias

CAF reunirá en Panamá a más de 2.500 líderes para analizar el futuro de la región

Guardar

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe reunirá en Panamá, el 29 y 30 de enero de 2026, a más de 2.500 empresarios, inversores, autoridades de gobierno y representantes de organismos multilaterales para posicionar estratégicamente la región en el mapa geopolítico global.

La segunda edición del foro organizado por CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, sentará en el Centro de Convenciones de Ciudad de Panamáa a expertos para debatir sobre los desafíos y oportunidades de la zona en un "escenario global cambiante", marcado por fricciones comerciales y reajustes en la arquitectura financiera internacional.

Frente a este panorama, el Foro Económico Internacional se erige como una plataforma anual de reflexión para reafirmar la posición y oportunidades de América Latina y el Caribe en sectores como el agropecuario, la minería, gas y tecnologías limpias, la transición energética y ambiental, el 'powershoring' o los servicios y digitalización.

"Este foro se consolida como un espacio clave para reflexionar, debatir y, sobre todo, actuar unidos para impulsar el crecimiento económico y posicionar a América Latina y el Caribe como un actor global imprescindible y capaz de aportar soluciones a los grandes retos del desarrollo, como la lucha contra el cambio climático, las crisis migratorias o la transición energética", ha afirmado el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

El encuentro, que tendrá como 'media partners' a 18 medios de la región, entre los que destacan el Grupo Prisa, 'El País' y 'World in Progress', abordará temáticas como los flujos de comercio e inversión, la colaboración público-privada, la conectividad aérea y el turismo, la IA, las perspectivas económicas, el papel del sector privado, las energías limpias, la transición energética o la minería sostenible.

Entre los participantes destacan el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el físico teórico y futurista Michio Kaku; el consejero delegado de Copa Airlines, Pedro Heilbron; el director del Harvard Growth Lab, Ricardo Hausmann; y el propio Díaz-Granados, entre otros.

AGENDA TRANSFORMADORA

En el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, el 27 de enero de 2026 se llevará a cabo el 'Festival CAF: Voces por nuestra región, cultura que mueve el mundo', un espacio para promover el potencial cultural y artístico de América Latina y el Caribe, desde la mirada de sus principales exponentes.

Además, CAF realizará el 29 y 30 de enero la 'Rueda de Negocios América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global' con el objetivo de facilitar la integración comercial regional. La actividad reunirá a 150 compradores internacionales con 300 exportadores latinoamericanos en más de 4.000 reuniones uno a uno, diseñadas para conectar la oferta regional con la demanda global.

Esta plataforma ofrecerá a los empresarios una oportunidad única de internacionalización, permitiéndoles realizar en un solo lugar y en apenas día y medio el equivalente a más de dos semanas de prospección comercial individual.

La convocatoria está abierta para empresas de sectores estratégicos como agroalimentos, manufacturas, textiles, químicos, ciencias de la vida y servicios tecnológicos, quienes podrán registrarse hasta el 22 de diciembre de 2025 a través de la plataforma www.matchmaking-forum-caf.com.

Al integrarse con el Foro Económico Internacional, esta rueda de negocios busca convertir el intercambio académico y de ideas en resultados comerciales tangibles. La eficiencia es un pilar fundamental: un solo desplazamiento permite a los participantes reunirse con socios potenciales de más de 15 países, concentrando en un espacio lo que normalmente requeriría múltiples viajes.

De esta manera, CAF impulsa el crecimiento sostenible y la integración regional, maximizando el tiempo y los recursos de los empresarios mientras fortalece la proyección global de América Latina y el Caribe.

El foro forma parte de los esfuerzos de CAF por impulsar el desarrollo socioeconómico de América Latina y el Caribe y por promover una visión del desarrollo de medio y largo plazo, que beneficie a todos los ciudadanos. Desde 1970, la institución ha desembolsado más de 210.000 millones dólares para proyectos de salud, educación, infraestructuras, movilidad, desarrollo social y humano en la región.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Imanol Arias sonríe tras salir a la luz su nueva relación sentimental

Imanol Arias sonríe tras salir

Los árbitros se comunicarán por auriculares con su 'sala VOR'

Los árbitros se comunicarán por

La "expansión de las competiciones europeas" se carga el Boxing Day, según la Premier

La "expansión de las competiciones

Paraguay abrirá un consulado en el Sáhara Occidental tras mostrar su apoyo al plan de autonomía marroquí

Paraguay abrirá un consulado en

El Banco Central de Colombia mantiene inalterada la tasa de los tipos de interés en el 9,25%

El Banco Central de Colombia