Grupo Bimbo gana 156 millones de euros en el tercer trimestre del año, un 9% menos, con facturación récord

Por Newsroom Infobae

El mexicano Grupo Bimbo ha obtenido un beneficio neto de 3.364 millones de pesos (156 millones de euros) en el tercer trimestre del 2025, lo que supone un recorte del 9% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las ventas netas ascendieron hasta la cifra récord de los 107.421 millones de pesos (5.006 millones de euros) en el tercer trimestre, un 1,2% más en comparación con el mismo período del año anterior.

Por otra parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado creció un 0,8% hasta los 15.776 millones de pesos (735 millones de euros).

La deuda total aumentó ligeramente hasta los 156.688 millones de pesos (7.302 millones de euros) debido a las adquisiciones e inversiones en capital realizadas durante el año, algo que ha sido parcialmente compensado por la apreciación del peso mexicano.

Entre estas operaciones destaca la adquisición de Wickbold, condicionada por el regulador brasileño por la existencia de "altos niveles de concentración" en varias regiones de Brasil.

Por regiones, las ventas netas en Norteamérica sufrieron un descenso del 4,9% en el tercer trimestre del año, mientras que esta misma cifra aumentó un 20,6% en Europa, un 4,9% en Latinoamérica y un 0,3% en México.

EuropaPress

