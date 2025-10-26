Agencias

El español José Antonio Rueda está "despierto y en alerta" tras una grave caída en Sepang

Por Newsroom Infobae

Guardar

El piloto español José Antonio Rueda (KTM) se encuentra "despierto y en alerta" después del accidente sufrido este domingo durante la vuelta de formación para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia, en el que también se vio implicado el suizo Noah Dettwiler.

El andaluz, campeón del mundo hace semanas de la categoría, embistió por detrás la moto del piloto del equipo CIP Green Power Team, el cual impactó con su cabeza contra el asfalto, mientras el español se iba fuera de la pista y sufría también un fuerte golpe.

Ambos pilotos, conscientes según informó la cuenta oficial del campeonato, fueron trasladados en helicóptero a un hospital. Poco después, se confirmó que Rueda estaba Rueda "despierto y alerta" y "con sospecha de fractura de mano y varias contusiones". Del suizo, hasta el momento, no se ha facilitado un parte.

La carrera tuvo como vencedor al japonés Taiyo Furusato (Honda), que estrenó su palmarés mundialista y dio la primera de la temporada a la marca japonesa. El podio lo completaron los españoles Ángel Piqueras (KTM) y Adrián Fernández (Honda).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un hombre, herido grave tras ser apuñalado en Sineu

Un hombre, herido grave tras

Santi Aldama vuelve a rozar el 'doble-doble' en la victoria de los Grizzlies

Santi Aldama vuelve a rozar

La Policía francesa detiene a dos presuntos ladrones del Museo del Louvre

La Policía francesa detiene a

Desarticulada una red transnacional de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y liberadas ocho mujeres

Desarticulada una red transnacional de

Marta López desvela cómo será su luna de miel con Alejandro Huerta

Marta López desvela cómo será