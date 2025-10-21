Halliburton gana 15,5 millones de euros en el tercer trimestre, un 96,2% menos por atípicos

La compañía estadounidense de servicios petroleros Halliburton registró un beneficio neto atribuido de 18 millones de dólares (15,5 millones de euros) durante el tercer trimestre, equivalente a un desplome del 96,2% en comparativa interanual a cuenta de unos gastos atípicos por 540 millones de dólares (465,3 millones de euros).

Los ingresos totales subieron un 1,6%, hasta los 5.600 millones de dólares (4.826 millones de euros). La facturación de la división de producción aumentó un 1,6%, hasta los 3.223 millones de dólares (2.777 millones de euros), mientras que la del área de perforación se elevó un 1,6%, hasta los 2.377 millones de dólares (2.048 millones de euros).

En cuanto al acumulado de los primeros nueve meses, la empresa obtuvo unas ganancias de 694 millones de dólares (598 millones de euros) y una cifra de negocio de 16.527 millones de dólares (14.242 millones de euros). Estas cantidades son un 63,2% y un 4,7% inferiores a las que se anotaron doce meses atrás, respectivamente.

"Estoy satisfecho con los resultados de Halliburton en el tercer trimestre. Hemos obtenido unos ingresos totales de 5.600 millones de dólares y un margen operativo ajustado del 13%", ha declarado el presidente y consejero delegado de Halliburton, Jeff Miller.

"También hemos tomado medidas que nos permitirán ahorrar unos 100 millones de dólares [86,2 millones de euros] por trimestre, hemos reajustado nuestro gastos de capital para 2026 y hemos dejado de utilizar equipos que ya no cumplen nuestras expectativas de rentabilidad", ha añadido.