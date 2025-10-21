Gloria Camila, feliz, llega a España con Iván González tras su expulsión de 'Supervivientes'

Ganadora del maletín para muchos, y una de las grandes protagonistas de la edición, Gloria Camila era expulsada por sorpresa de 'Supervivientes All Stars' este domingo tras un emocionante e igualado duelo contra su gran amiga, Jessica Bueno.

Tras despedirse de la aventura rota en lágrimas confesando que ha intentado dar lo mejor de sí, la hija de José Ortega Cano ya se encuentra de regreso en España. Y no ha hecho el viaje sola, sino con Iván González -expulsado por la audiencia el pasado jueves-, con el que sin duda ha solucionado sus diferencias tras enfrentarse cara a cara en un intenso 'puente de la concordia' que terminó con ambos pidiéndose perdón, confesando lo importante que ha sido el uno para el otro en el concurso, y fundiéndose en un abrazo de película.

Europa Press ha sido testigo en exclusiva de la llegada de Gloria e Iván en la madrugada de este martes a Madrid derrochando sonrisas y miradas cómplices mientras recorrían la terminal del aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas acompañados por varios miembros de la organización del reality, y con unos grandes auriculares para no recibir información del exterior hasta su reaparición en el plató de 'Supervivientes: All Stars' durante la gala de 'Tierra de Nadie' esta noche.

"Estamos muy cansados, deseando descansar, comer, comer, mucha comida. Mucha hambre, mucha" ha reconocido el novio de Teresa Bass, mientras la hija de Rocío Jurado ha preferido guardar silencio y comunicarse con la prensa a través de gestos.

Así, con una sonrisa y un asentimiento de cabeza ha agradecido las felicitaciones por lo bien que lo ha hecho y el juego que ha dado durante su paso por los Cayos Cochinos, asintiendo para confesar que está orgullosa, que la experiencia ha sido muy positiva, y que está emocionada y feliz por el "papelón" que ha hecho.

Mirando de reojo a Iván sin perder la sonrisa, Gloria ha confirmado que el puente de la concordia les ha venido muy bien, aunque no ha podido evitar una carcajada al escuchar si su amistad será para siempre y si ya no tendrán más discusiones. Eso sí, ni una reacción a lo que ha dicho Noel Bayarri de que entre ambos se veía una "tensión no resuelta" y de que ella habría confesado que el gaditano le había gustado mucho.

Orgullosa de su gran pilar durante el reality, Jessica, y haciendo muecas por su emocionante despedida, la colombiana se ha mostrado eufórica con la nominación esta semana de Miri Pérez-Cabrero, Rubén Torres y Carlos Alba, asintiendo cuando la prensa le ha contado que su sobrina Rocío Flores ha dicho que son los tres falsos de la edición.

Por último, y después de más de 50 días sin noticias de su familia, Gloria ha cruzado los dedos en señal de 'ojalá' ante la posibilidad de que su padre y su novio Álvaro García vayan a recibirla al plató, confesando emocionada que está deseando ver a la pequeña Rocío, hija de José Fernando y la fallecida Michu.