Las autoridades de Gaza elevan a más de 68.200 los muertos por la ofensiva de Israel, incluidos 45 el domingo

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 68.200 los palestinos muertos a causa de la ofensiva de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 45 a causa de los ataques perpetrados el domingo por las tropas israelíes.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado en un comunicado en su cuenta en Telegram que "el balance de la agresión israelí ha aumentado a 68.216 mártires y 170.361 heridos", una cifra que incluye 57 muertos --45 por ataques israelíes y doce cuerpos recuperados entre los escombros-- y 158 heridos en el último día.

Así, ha resaltado que al menos 80 personas han muerto y 303 han resultado heridas desde el inicio del alto el fuego, periodo en el que además se han recuperado 426 cadáveres, si bien ha insistido en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que las ambulancias y el personal de Protección Civil no pueden llegar".

El Ejército de Israel llevó a cabo varios bombardeos el domingo contra puntos del enclave en represalia por la muerte de dos militares en un supuesto ataque de milicianos palestinos en Rafá, que llevaron a Israel a acusar al grupo islamista de violar el frágil alto el fuego pactado hace algo más de una semana en el enclave.

Por su parte, Hamás acusó a Israel de incumplir el acuerdo "desde el primer día", afirmación que sustenta con pruebas que ha remitido a los países mediadores y garantes del pacto, mientras que el Ejército israelí anunció a última hora del domingo que volvía a ceñirse al alto el fuego, tras lo que este lunes han muerto dos palestinos en un nuevo ataque en la ciudad de Gaza (norte).