(Previa) Alcaraz busca arrebatar el trono a Sinner en el millonario 'Six Kings Slam'

El tenista español Carlos Alcaraz vuelve a las pistas tras los problemas de tobillo que le impidieron participar en el Masters 1000 de Shanghái y lo hará en el prestigioso y millonario torneo de exhibición 'Six Kings Slam' que arranca este miércoles en Arabia Saudí y donde participarán también el italiano Jannik Sinner, el serbio Novak Djokovic, el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Taylor Fritz y el griego Stefanos Tsitsipas.

El número uno vuelve a las pistas tras descansar durante las dos últimas semanas para terminar de sanar su tobillo. Y lo hace repitiendo presencia en este prestigioso torneo de exhibición que reúne a seis de las mejores raquetas del circuito ATP.

Un cartel de lujo en el que se encuentran los cinco mejores tenistas de esta temporada (Alcaraz, Sinner, Zverev, Fritz y Djokovic) y un ganador de las Finales de la ATP y dos veces finalista de un Grand Slam como un Tsitsipas que está de capa caída. Pese a ello, un torneo más en este 2025 donde el murciano y el italiano parten como grandes favoritos para estar en la gran final. Además, como lleva ocurriendo desde que son 1 y 2 del ránking, cada uno va por una parte del cuadro, siendo el camino del ganador de seis 'Grand Slams' ligeramente más cómodo.

Y es que el tenista de El Palmar accede directamente a la fase de semifinales, en la que se medirá ya el jueves ante el ganador del duelo de cuartos entre Zverev y Fritz. En caso de que el clasificado fuera el estadounidense, sería la tercera vez que ambos se enfrentaran en el último mes, con un balance de 1-1. Si el californiano se impuso en la Laver Cup, el español lo haría en su la final del ATP 500 de Tokio, en el que no le daría opción con un doble 6-4, mientras que también se vieron las caras en las semifinales de Wimbledon, con triunfo también del español.

Por su parte, en caso de ser el alemán, sería la segunda vez en la temporada en la que se medirían, después de la victoria de Alcaraz en la semifinal del Masters 1000 de Cincinati. Un duelo que supondría el decimotercero entre ambos, en un cara a cara que se encuentra igualado a seis victorias para cada uno.

Y en el otro lado del cuadro, el campeón de la edición pasada, Jannik Sinner, entrará en liza desde la ronda de cuartos de final, en la que se medirá a un Tsitsipas que está atravesando su peor temporada en mucho tiempo. El de San Candido, que viene de retirarse por problemas físicos en su último partido del Masters 1000 chino, parte como gran favorito, aunque pugnará con un rival ante el que ha perdido en seis de las nueve veces que se han visto las caras, la última en las semifinales de Montecarlo en 2024.

Y esperando al ganador del partido entre el italiano y el griego estará Djokovic. El serbio, que viene de alcanzar las semifinales en el Masters 1000 de Shangái, está viviendo un final de temporada de grandes resultados. En las semifinales, presumiblemente ante Sinner, buscaría vencer al de San Candido por primera vez desde las ATP Finals de 2023, ya que desde entonces el balance es de 5-0 para Sinner.

En caso de cumplirse los pronósticos, Sinner y Alcaraz volverían a verse las caras, como en la edición pasada, en la lucha por el trono del 'Six Kings Slam', así como por los 7 millones de dólares que se lleva el campeón. Un partido que supondría la sexta final del año entre ellos, una rivalidad en la que, de momento, manda con autoridad el español, que ha alzado cuatro de los cinco títulos que se han jugado, entre ellos las finales de este de Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos, con el italiano llevándose la de Wimbledon.