Mari Ángeles, cantante de 'Camela', da la última hora sobre su compañero Dioni y zanja los rumores de mala relación

Grandes noticias para los fans de Camela, ya que como ha anunciado la cantante del dúo, Mari Ángeles Muñoz, su reaparición es inminente después de haber tenido que cancelar varios conciertos este verano por los problemas de salud de su compañero Dioni, afectado por una faringitis aguda que le ha impedido cumplir con sus compromisos de los últimos dos meses.

Además de revelar cuándo podremos verles de nuevo sobre un escenario ante la mejoría de su cuñado -ya que el artista está casado con su hermana-, la vocalista de 'Cuando zarpa el amor' ha salido al paso de los rumores surgidos en los últimos días sobre una mala relación con la otra mitad del grupo.

"Dioni está mucho mejor, mucho mejor. Ya el día 10 vamos a Sevilla y arrancamos otra vez la gira" ha anunciado emocionada en el estreno del musical 'Cenicienta' este jueves en el Teatro Coliseum de Madrid. "Tuvo faringitis en el principio y luego también tenía un músculo, que ha sido lo peor, lo que más ha tardado, un músculo de la garganta de la parte izquierda, de aquí, inflamado. Como una pequeña fisura. Entonces, claro, al cantar el músculo se inflamaba, digamos. Y afectaban porque rozaba la cuerda vocal. Pero ya está mucho mejor, ya se va recuperando" ha explicado, aclarando la razón por la que han tenido que suspender su gira este verano.

Confesando que tiene muchas ganas de reencontrarse con sus fans la próxima semana en Sevilla, Ángeles ha querido atajar las especulaciones de que no se lleva bien con Dioni, dejando claro que el hecho de que tengan camerinos separados no quiere decir que tengan mala relación: "Es el marido de mi hermana, el padre de mis sobrinos, el compañero de música que llevamos 31 años ni más ni menos en Camela. Lo de los camerinos diferentes, de verdad, como siendo una mujer me iba a cambiar con mi cuñado. Es que son... de verdad, se dicen cosas que no tienen lógica".

"Si un día no nos miramos que estamos enfadados, pues estamos enfadados, ya está, pero no pasa nada. Somos un poco diferentes en algunos casos, pero ya está. Pero que no ha pasado nada. Lo único que ha pasado es que se ha lesionado. Llevamos dos meses parados porque se tenía que recuperar, como si me hubiera pasado a mí. Es que eso no se puede evitar. Y no ha pasado nada más para que se forme la que se ha formado" se ha lamentado, sorprendida por los rumores de distanciamiento.

Y aunque reconoce que en ocasiones "ni nos miramos porque estamos hartos de vernos, todos los días 24 horas hemos estado juntos", deja claro que las informaciones que no se soportan son "una estupidez, una tontería" y que queda Camela para rato. "En la vida nunca se sabe lo que puede pasar. Pero, de momento, estamos aquí. Mañana Dios dirá" asegura.

Respecto a si se plantea una carrera en solitario, la cantante desvela que tiene "un disco en solitario pendiente" pero que en ningún caso significa el fin del grupo: "Lo voy a hacer porque es una espinita que tengo ahí, pero para mí Camela es lo primero y siempre lo será". "Hacemos lo que nos gusta, los fans no nos sueltan y nosotros no queremos que nos suelten. Estamos felices y agradecidos, sobre todo agradecidos" confiesa.