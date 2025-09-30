Agencias

Banco Sabadell aumenta el objetivo de remuneración a los accionistas a 1.450 millones en 2025

Por Newsroom Infobae

Guardar

El consejo de administración de Banco Sabadell ha aprobado el incremento del objetivo de remuneración al accionista con cargo al ejercicio 2025 hasta 1.450 millones de euros frente a los 1.300 millones previstos hasta el momento.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, el banco ha explicado que la decisión se basa en el "seguimiento continuado de la marcha del ejercicio, y con base en la positiva evolución del negocio, los resultados y la generación de capital".

Ha añadido que la actualización se ha realizado "con el objeto de que los accionistas de Banco Sabadell dispongan de la información más actualizada posible" a la hora de tomar su decisión en relación con dicha la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España lidera en adopción de la IA en el entorno laboral en Europa, pero tiene una conciencia ambiental más limitada

Infobae

Antonio Mercero firma 'Está lloviendo y te quiero', saga sobre memoria familiar: "Está en las antípodas de Carmen Mola"

Antonio Mercero firma 'Está lloviendo

La OMS propone vacunar frente a la gripe aviar a grupos de alto riesgo en períodos interpandémicos y de emergencia

Infobae

Banco Sabadell rechaza la mejora de la OPA de BBVA, aunque el accionista David Martínez acudirá al canje

Banco Sabadell rechaza la mejora

La Reina Letizia preside la quinta edición de los Premios Retina ECO, concedidos a seis proyectos de sostenibilidad

La Reina Letizia preside la