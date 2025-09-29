Caos en 'Supervivientes All Stars'. Los concursantes, evacuados por una tormenta que ha dejado sin luz la palapa

Caos total en 'Supervivientes All Stars 2025', ya que este domingo durante la gala de 'Conexión Honduras' se ha vivido una situación inédita digna del mejor guión de una película dramática: una fuerte tormenta eléctrica ha sorprendido a los concursantes en pleno directo, dejando por primera vez en la historia la palapa momentáneamente sin luz, y las playas totalmente arrasadas para preocupación y nerviosismo de Gloria Camila, Jessica Bueno, Tony Spina, Adara Molinero, Sonia Monroy, Iván González, Rubén Torres, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero, Noel Bayarri y Carlos Alba, que podrían haberlo perdido todo a causa del temporal.

A pesar de que durante el día la temperatura fue de calor extremo en Los Cayos Cochinos e hizo sol, en mitad del programa el cielo se ha cubierto de repente y en pocos segundos ha empezado a llover de forma torrencial, produciéndose momentos de angustia y desconcierto en los que la organización del reality ha conseguido sacar la gala adelante.

"Atención. Esto es la tormenta que está cayendo en Honduras. Está arrasando las playas y están siendo evacuados. Me están diciendo que del tormentón que está cayendo es posible que cuando lleguen a sus playas no les quede prácticamente nada. Está cayendo muy fuerte" explicaba Sandra Barneda desde plató mostrando en la pantalla la complicada situación de los supervivientes. "Recordemos que es temporada complicada, de fuertes lluvias, de huracanes incluso y ahí estamos viendo que no se ve absolutamente nada" ha reconocido preocupada, confirmando que todos estaban siendo evacuados de urgencia a un lugar seguro a salvo del temporal.

A continuación Laura Madrueño conectaba desde la palapa con los concursantes, incapaces de disimular su preocupación por lo que estaban viviendo: "Lo que está sonando es la lluvia, no hace falta decir mucho más. Se nos va a inundar hasta la palapa. Hemos tenido que ser evacuados. Nos ha pillado totalmente por sorpresa tormenta eléctrica, menos mal que nos hemos podido resguardar aquí" ha expresado la presentadora.

"Me están comunicando que vuestras playas se están inundando en estos momentos. La situación es límite. Vamos a intentar continuar aquí lo que nos queda de programa, porque el agua está empezando a entrar también en la palapa. Menudo temporal..." decía Sandra a los supervivientes, que boquiabiertos no daban crédito a lo que estaban viviendo, ya que nunca en la historia del reality se habían enfrentado a un temporal así.

Y ha sido entonces, mientras los dos grupos expresaban su miedo porque la tormenta haya arrasado con sus pertenencias, sus sacos de dormir, las 'cabañas' que han construido para resguardarse, y el fuego tan importante para sobrevivir, cuando de repente la palapa se ha quedado sin luz. "Sabéis la cantidad de temporales que hemos vivido, especialmente durante este año 2025, y es la primera vez que perdemos la luz en la palapa" exclamaba asustada Madrueño.

Afortunadamente el equipo ha encontrado la manera de poder seguir con la emisión: "Vamos a seguir con el programa, pase lo que pase. Está todo el equipo corriendo, completamente empapado, moviendo las cámaras, los cables, todo... Cubriéndolo con plásticos para que pódáis seguir disfrutando del directo como siempre. La edición más extrema de la historia. Un aplauso para todo el equipo" ha pedido la presentadora cuando han logrado que volviese la luz.