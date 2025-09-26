El italiano Lorenzo Finn conquista el mundial sub-23 en solitario

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- El italiano Lorenzo Mark Finn (Red Bull-Bora) se proclamó este viernes campeón del mundo U23 de ciclismo en ruta en el Mundial de Ruanda al imponerse en solitario en la prueba disputada en un exigente circuito de 15,1 kilómetros en Kigali al que tuvieron que dar once vueltas para completar 164,6 kilómetros.

Junto al italiano subieron al podio en segundo lugar el suizo Jan Huber, medalla de plata, y el tercero y medalla de bronce fue el austríaco Marco Schrettl (Tirol KTM).

Lorenzo Finn (Genova, 2006), que repitió el arcoiris que en 2024 conquistó como júnior, invirtió un tiempo de 3 horas 57 minutos y 27 segundos para completar los 164,6 kilómetros de recorrido a un promedio de 41,592 km/h.

El genovés, que hasta el 19 de diciembre no cumplirá los 19 años, fue el más fuerte en una carrera en la que las duras ascensiones a la cote de Kigali Golf (0,8 km al 8,1 %) y la adoquinada de Kimihurura (1,3 km al 6,3 %) terminaron pasando factura a todos.

Lo que pocos entendieron fue el altísimo ritmo que impusieron los seleccionados belgas desde el comienzo, lo que impidió cualquier intento de escapada por parte de ninguno de los participantes. Al final se quedaron muy lejos de pelear por las medallas y su primer clasificado fue Aaron Dockx en vigésima primera posición.

La carrera, ya seleccionada, empezó a decidirse en la antepenúltima ascensión a Kimihurura, a 32 kilómetros de la meta, cuando aceleró Finn y el único que fue capaz de seguirle fue el suizo.

Finn y Huber viajaban en un quinteto junto al español Héctor Álvarez, que finalizó cuarto quedándose a las puertas de la medalla, el polaco Mateusz Gajdulewicz, quinto, y Marco Schrettl cuando el transalpino decidió probar y vio que únicamente el suizo era capaz de darle alcance y al menos seguir su ritmo. A partir de ahí ambos se entendieron y abrieron hueco hasta ser conscientes de que entre ellos se iban a disputar el título y el maillot arcoiris.

A 6,6 kilómetros, en la última ascensión a la cote de Kigali Golf, el italiano lanzó el ataque definitivo para irse en solitario en busca del título mundial. En esa misma ascensión, Schrettl consiguió soltar a Álvarez y Gajdulewicz para quedarse solo en la lucha por el bronce.

Entre los representantes españoles, además de Álvarez, Pau Martí fue sexto, y Adriá Pericas (UAE Emirates-XRG), noveno, finalizaron a más de dos minutos del nuevo maillot arcoiris. El primer latinoamericano fue el ecuatoriano Mateo Pablos Ramírez, que cerró el top-10 de este primer mundial en el continente africano.

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- El italiano Lorenzo Mark Finn volvió a proclamarse campeón del mundo, en 2024 lo logró como júnior y en 2025 lo hizo como U23, algo que calificó como "increíble" lo que había hecho con solo un año de diferencia.

"Hace exactamente un año que me convertí en campeón del mundo júnior y al igual que el año pasado, es algo increíble. En la última vuelta, me dolían los oídos de tantos ánimos que me daban los aficionados", dijo.

Finn explicó que en un principio y con la selección belga controlando y marcando un ritmo altísimo decidieron "ahorrar energía" hasta que empezaron a llegar ataques "por todas partes".

"Fue un momento en el que estaba pasando apuros, aunque mis compañeros me dijeron que ellos también los estaban pasando", comentó.

Sobre sus ataques aseguró que no se defiende bien al esprint y por eso decidió pasar al ataque. "En un esprint me pueden ganar, así que tuve intentarlo en solitario".