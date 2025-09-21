Agencias

Muere un hombre tras una agresión con arma blanca en Bilbao

Un hombre ha perdido la vida este domingo en Bilbao tras haber sido víctima de una agresión con arma blanca a primera hora de esta mañana. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y detener al responsable o los responsables del homicidio, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Hacia las siete menos cuarto de esta mañana, se ha solicitado presencia policial en la calle Fika, en el barrio de Solokoetxe de la capital vizcaína, ya que se había producido un altercado en la vía pública en el que una persona había resultado herida.

Las patrullas desplazadas al lugar han encontrado a un hombre con heridas de arma blanca en el pecho que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios. Poco después, ha sido trasladado al Hospital de Cruces, donde finalmente ha fallecido. La víctima aún no ha sido identificada.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer el incidente y, asimismo, localizar y detener al autor o los autores de este homicidio.

