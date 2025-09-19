Rosa Benito y Chayo Mohedano dan la última hora sobre el estado de Amador Mohedano

Amador Mohedano ha cumplido este miércoles 72 años pero, lejos de grandes celebraciones porque su recuperación marcha por el buen camino después de su ingreso de urgencia el pasado julio, y de haber perdido más de 12 kilos, pasó el día sin la compañía de su familia y sopló las velas en la intimidad, alimentando los rumores de que está más solo que nunca.

Algo que el propio hermano de Rocío Jurado ha negado, asegurando que sus seres queridos están pendientes de él en todo momento, y que lo único que ha pedido este año es salud y recuperarse completamente de los problemas estomacales que le han hecho pasar uno de los veranos más difíciles de su vida.

Mientras tanto, Rosa Benito y Rosario Mohedano han asistido juntas y derrochando complicidad a los Premios de la Revista Escaparate que se han celebrado este jueves 18 de septiembre -casualmente, día del cumpleaños de 'La más grande'- y han revelado cómo se encuentra Amador.

Dejando claro que está informada en todo momento por sus hijos del estado de su exmarido, ganadora de 'Supervivientes' ha apuntado que "Amador ahora está mejorcito y eso es lo importante". "Es que la salud, si no tienes salud, no tienes nada. Y con la salud se consigue todo, todos los sueños" ha añadido, dejando en el aire con una sonrisa misteriosa y un "no voy a contar" si ha hablado con él y le ha felicitado en su cumpleaños.

Quien sí ha confirmado que "por supuesto" que le ha felicitado en su día ha sido Chayo, que con los ojos llorosos a causa de una reacción alérgica por el maquillaje ha respondido a las preguntas sobre su mejoría "llamadle a él, que él encantadísimo, vete a verlo que anda que no habéis estado haciendo guardia en su casa. Vais a verlo y habláis con él y os da la charla encantadísimo, pero está bien". "La salud es muy importante, teniendo salud se tiene todo" ha coincidido con su madre.

Además, la artista ha mostrado su apoyo incondicional a Rocío Flores tras su entrevista en '¡De Viernes!' arremetiendo contra su madre Rocío Carrasco: "Yo creo que lo dejé bien claro con una fotografía que puse en mis redes, aplaudiéndola hasta con las orejas. Totalmente de acuerdo con lo que dijo y de acuerdo con lo que se calló también, pero no estoy aquí para hablar de eso" ha expresado rotunda.

Pese a su decisión de no entrar en este asunto, sí ha confesado que la familia Mohedano Jurado "sabíamos de antes" que su prima había prohibido a su hija que tuviese relación con ellos.

Por último, Chayo se ha mostrado prudente ante la petición de 28 años de cárcel de la abogada de María del Monte e Inmaculada Casal a Antonio Tejado, padre de su hijo mayor. "Lo que tengo con él es a una persona que lo que no quiero es que nada de esto le afecte. Y si hablo, pues le puede afectar. Yo no te voy a decir nada. Igual que no me gustaría que nadie dijese sobre mi papel como madre o el papel de mi hijo como miembro de la familia. Siempre. He luchado por eso. Gracias" ha zanjado.