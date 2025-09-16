La marca de helados artesanales Bibì e Bibò ultima su desembarco en México y su llegada a Barcelona

Bibì e Bibò, la marca de helados artesanales de inspiración italiana, impulsa su expansión con su desembarco en México y su llegada a Barcelona, según informa en un comunicado.

En concreto, la firma, fundada en 2018 por el matrimonio italo-español formado por Mar Areosa y Stefano Luppi, y actualmente dirigida por sus hijos Sofia y Carlo, desembarcará en el estado mexicano de Tamaulipas con la apertura de cuatro nuevas heladerías antes de finalizar 2025.

La enseña ha avanzado que este primer paso forma parte de un acuerdo con un grupo de empresarios de reconocido prestigio en el país y permitirá adaptar su propuesta de valor a los gustos locales sin perder su esencia de apostar por materias primas de primera calidad, innovación constante y un profundo respeto por la tradición artesana del gelato italiano.

La 'hoja de ruta' de la firma contempla a partir de 2026 un crecimiento sostenido con la apertura de al menos diez nuevas heladerías cada año, con el objetivo de consolidar Bibì e Bibò en los 32 estados que forman la República de México.

De esta forma, la marca de helados artesanales prevé cerrar 2025 con una facturación de 1,5 millones de euros y alrededor de 50.000 litros de helados vendidos.

Así, prevé cerrar con siete tiendas a finales de año y que se conviertan en 20 durante 2026 y en más de 80 en 2028, de las cuales tres cuartas partes serán franquiciadas y la mitad estarán en México. Para esa fecha, la compañía estima superar los 10 millones de euros de ingresos.

De esta forma, la expansión en México se desarrollará bajo un modelo de franquicia, lo que asegura la coherencia de la marca y la aceleración de su crecimiento.

No obstante, la enseña también apuesta por seguir creciendo en el mercado nacional, donde ultima para las próximas semanas la apertura de una nueva heladería en Barcelona.