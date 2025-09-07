Ocho policías muertos y ciudadanos chinos secuestrados en un ataque a una fábrica en Nigeria

Al menos ocho miembros de los Cuerpos de Defensa Civil y Seguridad de Nigeria (NSCDC, por sus siglas en inglés) han muerto y cinco ciudadanos de origen chino han sido secuestrados --aunque cuatro ya han sido liberados-- en un ataque perpetrado por hombres armados contra una fábrica de cemento ubicada en el estado nigeriano de Edo, en el sur del país.

El ataque ha tenido lugar este viernes por la noche mientras los efectivos de las fuerzas policiales escoltaban a cinco ciudadanos chinos en un patrulla rutinaria para entrar a la empresa cementera.

En ese momento un grupo disparó contra los efectivos provocando ocho víctimas mortales y cuatro heridos y secuestrando a los expatriados chinos, de los que finalmente cuatro pudieron ser rescatados, según ha informado el comandante del cuerpo nigeriano, Agun Gbenga, en declaraciones recogidas por el diario 'Punch' en su edición digital.

El portavoz de NSCDC ha acudido al lugar de los hechos para realizar las pesquisas necesarias y ha visitado a las personas heridas en el hospital para conocer su estado.