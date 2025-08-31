Agencias

Alice, Marta o Wilma: la AEMET ha publicado cómo se llamarán las borrascas de alto impacto de la temporada 2025-2026

Por Newsroom Infobae

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha publicado la lista para la temporada 2025-2026 de borrascas de alto impacto, que arranca el lunes 1 de septiembre. En esta ocasión, los nombres van desde Alice hasta Wilma, incluyendo otros como Marta, Pedro o Leonardo.

Como ha explicado la AEMET en la red social X, de elaborar esta lista de nombres se encarga el grupo Suroeste de nombramientos, una formación compuesta por los Servicios Meteorológicos Nacionales de Portugal, España, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

"La lista alterna nombres femeninos y masculinos hasta un total de 21, acordados antes de que comience la temporada por los servicios meteorológicos que componen el grupo", han puntualizado.

La primera borrasca de la temporada se llamará Alice y, a continuación, los siguientes nombres serán Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor y Wilma.

Sólo reciben nombre las borrascas que puedan provocar un gran impacto, con avisos en amplias zonas. En publicación de X, la AEMET ha explicado que hay dos opciones: avisos naranjas o rojos debido a vientos muy fuertes o avisos naranjas y/o rojos por lluvias o nevados junto con avisos amarillos por viento.

